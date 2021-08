LYST, MEN MØRKT: Halsey overgår seg selv på sitt fjerde album.

Plateanmeldelse: Halsey – «If I Can’t Have Love, I Want Power»: Mammamørke

Halsey

«If I Can’t Have Love, I Want Power»

Halsey slår hardt i en rekke musikalske retninger – og treffer imponerende ofte blink.

Av Marius Asp

Det er grunn til å tro at «If I Can’t Have Love, I Want Power» blir stående som en av de sterkeste kandidatene når årets beste albumtitler skal oppsummeres.

Legg til et cover som oppgraderer «Madonna med barn»-motivet på slående vis, og en uttalelse fra hovedpersonen om at platen handler om «gleden og gruen ved graviditet og fødsel» – med en klar vekt på gruen, det må sies – og du har en intensjonserklæring foran deg, selv før du har hørt et millisekund av denne fjerdeskiva til Ashley Nicolette Frangipane, som 26-åringen fra New Jersey egentlig heter.

Man skal vokte seg vel for å mansplaine et popfenomen av Halseys dimensjoner. Likevel: Tilstedeværelsen av produsentene Trent Reznor og Atticus Ross – nå enda bedre kjent som filmkomponister enn som industrirock-duoen Nine Inch Nails – setter et betydelig preg på dette albumet.

Et langt mer omfattende team av samarbeidspartnere – deriblant norske stoltheter som ekskjæresten Lido og Cashmere Cat – har gjort at Halseys tidligere utgivelser har kunnet knirke under vekten av ulike, for ikke å si motstridende musikalske impulser.

Uttrykket er fortsatt variert, for å si det forsiktig. Her sneies det innom alt fra rett-i-fleisen-rock («Easier Than Lying») og drum n’ bass («Girl Is A Gun») til annenhånds-shoegaze («You Asked For This»), lummer elektronika («Whispers») og bittersøtt gitarballaderi («Darling«). Og da er vi bare halvveis.

Aller best er Dave Grohl-gjestede «Honey», som ironisk nok høres ut som noe Hole kunne hostet opp hvis Courtney Love hadde funnet tilbake foten for den gode melodien, og det avsluttende, forsonende og vakre sporet «Ya’aburnee».

Det hele henger bemerkelsesverdig godt sammen. Reznor og Ross skal ha nok ha litt av æren – deres smakfullt eksperimentelle grep om knottene kler disse låtene ypperlig – men Halsey må få mesteparten av den. Hun er en såpass kompromissløs låtskriver og artist at det er fullt mulig å tilgi øyeblikkene som ikke funker optimalt – som den triphop-døsige og eskalerende hektiske «Lilith».

«If I Can’t Have Love, I Want Power» er like fullt et av årets mest originale og dyptborende popalbum så langt. Skreller du bort låtene du ikke liker – og de kan forekomme – sitter du igjen med et lite mesterverk.

BESTE LÅT: «Honey»