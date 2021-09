VIL HJELPE: Kulturminister Abid Q. Raja uttrykker forståelse for at kultursektoren vil ha forlenget dagens kompensasjonsordning. Nå utvider han den foreløpig ut året.

Kulturminister Abid Raja: Forlenger støtteordningene til kultursektoren ut året

Kulturminister Abid Q. Raja lover nå at kompensasjonsordningen for kultursektoren forlenges, iallfall ut 2021.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er veldig glad for å slå det tindrende klart fast: Vi forlenger kompensasjonsordningen ut året for kultursektoren. Kultursektoren kan senke skuldrene, sier Raja til VG.

Presset på Regjeringen for å forlenge kompensasjonsordningen – som i utgangspunktet skulle avsluttes etter denne måneden – har økt de siste ukene.

Blant annet har Oslos kulturbyråd, Omar Samy Gamal, utfordret Regjeringen på å forlenge ordningen helt til neste sommer for å sikre trygghet og forutsigbarhet for kultursektoren.

– Kulturen skal ikke forvitre på min vakt – til det er kulturen alt for viktig for oss. Det er ikke bare næring og underholdning, det er også verdier, dannelse og kulturarven vår. Kultur er blant tingene nordmenn har savnet mest under krisen, i tillegg til å ta en øl på byen, og jeg er glad for at vi har stilt opp for kultursektoren på den måten vi har gjort, sier Raja.

Forlengelsen blir tatt imot med både skepsis og takknemlighet i bransjen.

– Det er veldig bra at den forlenges ut året, det må vi bare være takknemlige for, men det hjelper jo lite for 2022 om vi ikke kan arrangere som normalt da heller. Og det vil jo kun tiden vise om vi kan, sier Marius Widerøe, som er styreleder i Bransjeforeningen for sceneteknisk bransje, BFSP.

Styreleder Joël Schwalenstocker i booking- og managementorganisasjonen NEMAA mener også at ordningen må forlenges ytterligere.

– Kulturlivet trenger ordninger langt inn i 2022, men da må man også se på hvilken ordning det er som forlenges. Vi har gang på gang sagt til Kulturdepartementet at vi må inviteres til bordet for å snakke om hva det er bransjen trenger før de kommer med et utkast til forskrift som de er lite villige til å gjøre større endringer på. Kompensasjonsordningen slik den er nå er ikke det vi trenger forlenget, dessverre, sier Schwalenstocker.

– Dette er bra, og det eneste riktige, med tanke på at det fortsatt er strenge smittevernrestriksjoner for arrangementer, sier Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører.

– Bransjen kommer til å trenge ekstraordinære og justerte støttetiltak så lenge krisen varer, og vi vet at den ikke er over selv når restriksjonene forsvinner. Det blir en viktig jobb for kulturministeren, hvem det nå enn måtte bli etter valget, å sørge for tiltak som kan bidra til å gi kulturnæringene fart ut av krisen, mener hun.

– Kan det være aktuelt å forlenge komp.ordningen til neste sommer, slik blant annet Oslos kulturbyråd har utfordret regjeringen på, Raja?

– Jeg lover at vi skal ha ordninger så lenge det er krise, også for å få bukt med de langsiktige konsekvensene av koronakrisen, og det kan tenkes det er enda lengre enn til sommeren. Det viktigste er at vi har holdt ord hele veien, og akter å fortsette med det, sier kulturministeren.

På spørsmål om hvordan han takler kritikken som har kommet mot støtteordningene, svarer han slik:

-Jeg har sett at det er enkeltaktører som har vært kritiske. Og det er ikke unaturlig at enkelte under denne krisen har sterke meninger, særlig når en selv får avslag, sier Raja som avslutningsvis peker på tre sentrale punkter han mener å ha fått til for kultursektoren under pandemien:

* Verdens beste og romsligste ordninger for kultursektoren, det er ingen andre land som har bedre ordninger enn i Norge.

* Færre konkurser på kultursektoren både i 2020 og i 2021 enn det som var normalt i årene før korona. Og faktisk flere nyetableringer enn antall konkurser.

* Ca 30.000 små og mellomstore arrangementer har fått støtte til å bli gjennomført over hele Norge med støtte fra Regjeringens ordninger.

VG kjenner til at det nå også jobbes med en lignende forlengelse av støtteordningene for feltene idrett og frivillighet.