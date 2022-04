PÅ RØD LØPER: Mandag kveld møtte Isabelle Eriksen og en rekke andre kjente ansikt på lanseringsfest for nettbutikken About You.

Isabelle Eriksen om ny samboer: − Aldri vært så forelsket

Kjæresteforholdet startet som et «one night stand», og nå håper Isabelle Eriksen at hun får en diamant på fingeren i løpet av det neste året.

– Jeg har aldri vært så forelsket, sier Isabelle Eriksen.

Det var i fjor at hun delte med offentligheten at hun hadde fått seg kjæreste. Nylig ble de også samboere, noe hun beskriver som veldig hyggelig.

– Hun har jo ikke lyst å være en offentlig person og det må vi jo respektere. Men jeg føler at det kommer seg. Hun er mer og mer med på ting, og plutselig står hun her ved siden av meg.

– Hvordan møttes dere?

– Å gud, den historien der har jeg ikke fått fortalt ennå, ler hun.

– Men vi kan jo si at det startet som et «one night stand».

Eriksen er ikke den eneste som er lykkelig forelsket om dagen. Mandag bekreftet Victoria Tolaas at hun har fått seg kjæreste:

Eriksen forteller at hun vanligvis ikke tar initiativ for å gå på date, men at hun «bare måtte» møte kvinnen igjen.

– Jeg kunne ikke la henne gå, så jeg tok initiativ. Jeg følte at hun var så interessant og mystisk. Jeg bare falt rett og slett for hele auraen hennes.

Hun sier at de utfyller hverandre veldig godt, og røper at de har møtt hverandres svigerforeldre. Og hun er klar i talen på hva det neste steget i forholdet er:

– Jeg håper at jeg får en diamant på fingeren.

– Hvilket tidsperspektiv snakker vi her tror du?

– Vi snakker i løpet av i år eller neste år, håper jeg, sier hun med et smil.

Eriksen og en rekke andre kjente ansikt møtte mandag opp på rød løper i forbindelse med lansering av den nye nettbutikken About You.

De siste dagene har flere kjendiser og influencere postet kryptiske innlegg på sosiale medier for å markedsføre for den nye nettbutikken.

En av dem er Eirin Kristiansen.

– Jeg tenkte at det var litt kjipt å komme alene på en sånn fest, men så minte samboeren min meg på at vi var to, sier hun og tar på magen sin.

Kristiansen delte nylig med sine 146.000 følgere at hun er gravid, og forteller nå at hun venter en liten gutt.

– Det føles veldig riktig. Det var ikke helt etter planen, men nå passer det egentlig. Vi gleder oss veldig, sier hun og legger til at formen føles bedre enn på lenge.

