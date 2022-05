KREVDE PENGER: Realitystjernen Blac Chyna saksøkte Kardashian-familien.

Tapte mot Kardashians

LOS ANGELES (VG) Juryen tok Kardashian-familens side i Blac Chynas søksmål.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Realitykjendisen Blac Chyna har krevd nær 900 millioner kroner i oppreisning fordi hun mener Kardashian-familien har lagt karrieren hennes i grus. Blac Chyna var tidligere kjæreste med Rob Kardashian, som vitnet i forrige uke og fortalte retten om et «giftig forhold» til eksen.

Nå har en jury i Los Angeles avgjort at ingen av medlemmene i den styrtrike familien har æreskrenket Blac Chyna.

Juryen avgjorde også at ingen i Kardashian-familien har blandet seg inn i hennes kontrakt ved å overtale TV-kanalen E! til å kansellere serien «Rob & Chyna». Det skriver nyhetsbyrået AP.

Blac Chyna har hevdet at avlysningen av TV-serien skyldtes innblanding fra familien.

De fire Kardashian-søsknene Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kyle Jenner og Kris Jenner har vært til stede under hele rettssaken, men hadde mandag viktigere planer fore: Met-gallaen i New York. Kylie Jenner vitnet om angivelige truende meldinger fra Blac Chyna i forrige uke.

Chyna skal ikke ha vist noen følelser da juryens kjennelse ble lest opp.

Toppsjefer fra E! Som skulle sende serien om Rob Kardashian og Blac Chyna vitnet også under rettssaken. De gjorde det kjent at serien ikke ble kansellert som følge av noen innblanding fra Kardashian, men simpelthen fordi forholdet mellom de to tok slutt.

Juryen stod ifølge AP frie til å foreta en delt avgjørelse, altså at én av søsknene kunne bli dømt uten at alle ble det. Men samtlige gikk altså fri til slutt, og en fem år lang rettsstrid er over.