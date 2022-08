HERTUGINNE: Meghan, her i Nederland i april.

Hertuginne Meghan: − Kommer tilbake på Instagram

Hertuginne Meghan (41) måtte legge ned sin private Instagram da hun ble kjæreste med prins Harry (37). Nå gjør hun som hun vil.

Da amerikanske Meghan lød etternavnet Markle og var skuespiller i Hollywood, hadde hun over tre millioner følgere på Instagram.

Både jobben og Instagram-kontoen måtte kuttes da Meghan ble forlovet med britiske prins Harry – og senere gift med ham.

Meghan og Harry fikk i starten mulighet til å bruke den eksisterende Instagram-kontoen KensingtonRoyal, sammen med prins William (40) og hertuginne Kate (40). Men det var lite tilfredsstillende for det nyforlovede prinseparet.

Meghan og Harry fikk derfor sin egen Insta-konto, SussexRoyal, som bare på de første seks timene fikk over én million følgere. Kontoen ble imidlertid en kortlevd affære.

PRINSEPAR: Hertuginne Meghan og prins Harry i Haag i april.

I et stort «hjemme hos»-intervju med The Cut forteller Meghan om hvor vanskelig det var å forholde seg til «reglene».

Blant annet uttaler Meghan at det i kongehuset er «en struktur» som går ut på at også bilder av barna må gjøres tilgjengelige for pressen før de legges ut. Meghans anstrengte forhold til britiske tabloider gjorde ikke situasjonen lettere.

Så de nektet å følge reglene.

– Hvorfor skulle jeg gi bilder til de menneskene som kaller ungene mine for N-ordet før jeg kan dele bilder med de som elsker barna mine? Fortell meg hvordan det gir mening, så er jeg med, sier Meghan i Intervjuet – uten å utdype hvem hun sikter til.

La ned kontoen

Uansett valgte Harry og Meghan kort etter å løsrive seg fra kongehuset og flyttet med sønnen Archie til USA – der familien er blitt utvidet med en datter. Den kongelige Insta-kontoen ble avsluttet 30. mars 2020, selv om den fortsatt ligger åpen.

Men – nå er Meghan på full fart inn i offentligheten igjen. Nylig hadde hun premiere på egen podkast, og familien er i gang med å spille inn en TV-dokumentar.

Og ifølge The Cut sier Meghan under intervjuet – angivelig med hemmelighetsfull mine og et «djevelsk smil»:

– Jeg kommer tilbake ... på Instagram.

– Endelig klar

Meghan forklarer at hun egentlig ikke hadde planer om å kaste seg i sosiale medier igjen, fordi hun følte seg hetset. Men nå er det naturlig å hve seg utpå.

– Særlig nå når «Archetypes (Erketyper)» er ute, sier hun og sikter til podkasten, som har som hovedformål å ta for seg hvordan kvinner blir satt i bås.

– Jeg er endelig klar for å snakke, legger hun til.

Uansett har hun og prins Harry kommet «sterkere ut av det hele», mener Meghan.

Meghan fastholder at det har vært en tung prosess rundt bruddet med kongehuset.

– Vi provoserte dynamikken i hierarkiet. Jeg er fortsatt i helbredelse, sier hun.

Når den nye Instagram-kontoen kommer, og hva den skal hete, sier ikke hertuginnen noe om.

Forholdet mellom prinseparet i USA og kongefamilien i England har vært anstrengt lenge, særlig etter det kontroversielle intervjuet med Oprah Winfrey i fjor vår.

Blant annet snakke Meghan offentlig ut om hvordan hun mente hun hadde «mistet sin stemme» da hun giftet seg inn i kongefamilien.

Harry og Meghan tok imidlertid med seg begge barna til feiringen av dronning Elizabeths platinajubileum i London i juni.