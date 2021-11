DØD: Den brasilianske artisten Marília Mendonça (26) skal ha omkommet i en flystyrt i Brasil.

Brasiliansk sanger omkom i flystyrt

Den brasilianske sangeren Marília Mendonça (26) skal være blant de omkomne etter at et småfly styrtet i delstaten Minas Gerais sørøst i Brasil.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Fredag kveld melder flere medier at den brasilianske sangeren Marília Mendonça (26) skal være blant de omkomne etter at et småfly styrtet i delstaten Minas Gerais sørøst i Brasil.

forrige

fullskjerm neste STYRTET: Marília Mendonça skal ha vært en av passasjerene i dette flyet som har styrtet sørøst i Brasil. 1 av 2 Foto: Militærpolitiet i Minas Gerais

Brannmenn på området bekrefter at hun er omkommet. De skriver ifølge Globo:

– Militærbrannvesenet i Minas Gerais melder at det denne fredagen krasjet et lite fly, modell Beech Aircraft, i landlige omgivelser i Piedade de Caratinga. CBMMG bekrefter at flyet fraktet sangeren Marília Mendonça, og at hun er blant de omkomne ofrene.

På hennes Instagram-konto delte sangeren video fra flyet kun få timer før adgang, med sine 38 millioner følgere. Innlegget har fått nesten 500.000 kommentarer.

– Helg med show i Minas Gerais, skrev sangeren i videoen.

Ifølge mediehuset Banda B var sangeren på vei til delstatshovedstaden Belo Horizonte, der hun skulle holde konsert. Dødsfallet er bekreftet av det lokale brannvesenet, skriver de videre.

Blant ofrene var hennes onkel som også var hennes rådgiver.

I tillegg til ham og Mendonça, satt også hennes produsent, piloten og annenpiloten i flyet da det styrtet. Alle skal være omkommet, informerer artistens presseansvarlige.

Klikk for å aktivere kartet

Marília Mendonça debuterte i 2015 med en EP, men det var ikke før året etter – med et selvtitulert live-album – at hun ble allemannseie i Brasil, spesielt på grunn av sangen «Infiels», som det året ble en av Brasils mest spilte sanger.

Platen solgte til slutt i 600.000 eksemplarer, ifølge hennes engelske Wikipedia-side, noe som kvalifiserte til trippel platinaplate.

I 2019 fikk hun også en brasiliansk Grammy-pris for platen «Todos os cantos».