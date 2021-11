Dronning Elizabeth avlyser comeback

Storbritannias dronning Elizabeth skal ikke delta på Remembrance Day likevel på grunn av ryggproblemer.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Søndag skal Storbritannia hedre falne soldater på den årlige Remembrance Day. Der hedrer de soldater som falt i de to verdenskrigene og i andre konflikter.

Dronning Elizabeth vil ikke delta på arrangementet i London på grunn av ryggproblemer. Det melder Sky News.

Den 95 år gamle monarken tilbrakte en natt på sykehus 20. oktober og har siden tatt det med ro etter råd fra legene. Flere opptredener er avlyst, noe som har ført til spekulasjoner om dronningens helse.

Den store markeringen holdes ved krigsminnesmerket Cenotaph i Whitehall i London. Dronningen skulle i likhet med tidligere år følge minnemarkeringen fra balkongen til utenriksdepartementet.

Søndagens markering skulle være hennes comeback, men slik ble det altså ikke.

Buckingham Palace opplyser at dronningen er skuffet over at hun ikke kan delta på markeringen.