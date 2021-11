SKUESPILLER: Hoel medvirket i en rekke filmer, her fra «Børning 2».

Vegar Hoel (47) er død

Skuespilleren døde etter lang tids sykdom. – Han greide å holde humøret oppe i den mest alvorlige situasjonen, sier vennen Hans Petter Jørgensen.

– Det er med stor sorg vi må melde at skuespilleren Geir Vegar Hoel gikk bort i dag etter lang tids sykdom, skriver kollega Hans Petter Jørgensen på vegne av Hoels familie og venner, ifølge Stavanger Aftenblad.

Profilert skuespiller

Hoel, som gjerne bare brukte Vegar som fornavn, ble født på Stord, og han gjorde seg bemerket i filmer som «Mongoland», «Alt for Egil», «United», «Mannen som elsket Yngve» og «Død snø».

Han medvirket også i TV-produksjoner som «Lykkeland» og «Okkupert».

I 2005 ble Hoel kåret til årets stavangerkunstner.

I tillegg til skuespillerjobben har Hoel virket som regissør for filmen «Kill Buljo 2».

SYKDOM: Hoel gikk bort mandag etter lang tids sykdom.

– Så flink til å ta ting på sparket

Hans Petter Jørgensen er en nær venn og kollega av Vegar Hoel. De ble først kjent med hverandre under studiedagene i Stavanger på 90-tallet.

– Da laget vi studentrevy og diverse bisarre konserter rundt om på studentkroer i Stavanger, sier Jørgensen til VG.

Hoel er en av de personene som Jørgensen har ledd aller mest av, forteller han.

– For eksempel Vegar rundt et bord som forteller historier. Han var så flink til å ta ting på sparket, og kunne lage kunst og humor ut av øyeblikket.

De siste tre årene har vært preget av sykdommen, forteller Jørgensen.

– Det har svingt opp og ned fra dødssyk til gode perioder.

Trass i at Hoel har hatt mørke skyer over seg i en lengre periode, har likevel humoren alltid vært innen rekkevidde.

– Han er jo berømt for en ganske mørk humor, og den brukte han flere ganger da jeg snakket med ham. Han greide å holde humøret oppe i den mest alvorlige situasjonen, sier Jørgensen.

Hoel medvirket i en rekke stykker på Rogaland Teater:

– Hvordan skal man beskrive Vegar Hoel? Han var bare Vegar, og det finnes ingen andre som kan ta den plassen. Han har vært en kraft i så mange sammenhenger, både i lokalt, nasjonalt og i internasjonalt kulturliv. Vegar var helt særegen i alt han gjorde, både som illustratør, skuespiller og regissør, sier teatersjef Glenn André Kaada ved Rogaland Teater til Stavanger Aftenblad.

I SORG: Skuespiller Charlotte Frogner.

– Helt forferdelig trist

Skuespiller Charlotte Frogner spilte sammen med Vegar Hoel, sist i Død Snø 2, i 2014.

– Jeg fikk akkurat vite det nå. Det er helt forferdelig trist. Vegar var et fantastisk menneske og en god venn. Det er en stor kunstner som har forlatt oss, sier Frogner.

Hun forteller at de jobbet sammen for første gang i Død Snø-filmen (2009) og at de har møttes siden i mange sammenhenger.

– Dette er en så stor sorg.