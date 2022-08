MØTTE ARTISTEN: Andreas (17) og Fred «Fred Again» John Philip Gibson på Øyafestivalen i helgen.

Andreas (17) ble overrasket av favorittartisten

Da han fikk tak i billett til Øyafestivalen fredag morgen, kastet Andreas Talseth seg på første tog til Oslo. Det ga ham tidenes opplevelse.

Den siste tiden har 17-åringen fra Skien virkelig oppdaget artisten Fred Again.

– Jeg hadde ikke fått med meg at han skulle på Øyafestivalen, før han la ut på Instagram forrige uke at han kom til Norge på fredagen, forteller Talseth.

Instagram-posten fikk Talseth til å scanne internett for billetter til salgs, til den utsolgte festivalen. Til slutt fikk han tak i en billett fredag morgen, samme dag som artisten skulle gjeste festivalen.

– Da var det første tog inn til Oslo. Jeg rakk å se Kamelen, og så gikk jeg til scenen Fred Again skulle spille på, for å vente.

Fred Again er en britisk artist, låtskriver og produsent. Han har over syv millioner månedlige lyttere på Spotify.

KONSERT: Fred Again spilte på Øyafestivalen i Oslo fredag kveld.

Overrasket av artisten

Over en time før konsertstart, sto Andreas klar. Det la artisten merke til.

– Det ble jo litt ventetid, så jeg sto og scrollet på telefonen. Plutselig fikk jeg et varsel: «Freds iPhone would like to share a file».

I kulissene står artisten og airdropper en ikke-utgitt låt til Andreas.

– Jeg skjønte at det var en låt som ikke var gitt ut, og begynte å høre. Da jeg snudde meg rundt så jeg at de filmet meg. Jeg tror det var manageren hans som filmet, forklarer Talseth.

17-åringen forteller at det hele på ingen måte var planlagt fra hans side.

– Jeg vil tro de har planlagt det, men jeg var ikke forberedt i det hele tatt.

Reaksjonen er ikke til å ta feil av. I videoen, som Fred Again har publisert på TikTok, ser man Andreas bli overrasket av situasjonen.

Videoen av hendelsen har gått helt viralt, og er sett over to millioner ganger.

– Det er dritgøy, rett og slett, sier Talseth som nå dukker opp på manges «For You»-side.

– Det er helt sykt at så mange har sett den.

17-åringen får tilsendt videoen av venner og bekjente, som blir overrasket over å se han i videoen.

– De bare «jøsses, erre deg?» Det er kjempegøy.

Fikk møte artisten etterpå

Talseth omtaler konserten som helt fantastisk.

– Jeg ser veldig opp til ham, fordi jeg selv er DJ og produsent, forklarer 17-åringen, som nå er i gang med å lage en remiks av låten han fikk tilsendt.

Etter konserten gikk Andreas mot artistområdet på festivalen, i håp om å få et ord med artisten. Det fikk han.

– Jeg ropte sånn «Fred! It’s me! The guy from TikTok!»

Da kom artisten ut til Andreas. Det ble tid til både litt prat om konserten, videoen og låten – og til bilder.

– Det var morsomt. Det er jo en konsert jeg sent kommer til å glemme.