Tom Hollands mor ba produsentene gi han flere dopauser

Under innspilling fikk produsentene av «Spider-Man» en telefon fra moren til Tom Holland.

Av Marthe Stoksvik

I fredagens episode av «Live With Kelly and Ryan» forteller Tom Holland om tiden under innspillingen av den første «Spider-Man»-filmen han var med i.

Etter å ha nevnt at «Spider-Man»-drakten hans ikke har glidelås, noen steder, fortalte han om en telefon produsentene fikk fra moren hans, skriver Entertainment Weekly.

– Under innspillingen av den første filmen husker jeg vi filmet ved monumentet i Washington D.C., og jeg var i drakten elleve timer om dagen. Jeg var ung så jeg ville imponere, så jeg ville ikke at de skulle tro jeg trengte pauser, sier Holland i intervjuet.

SPIDER-MAN: Tom Holland forteller at drakten ikke har noen glidelåser.

En dag, mens han snakket med moren på telefon, forklarte han at han jobbet så mye at han ikke fikk mulighet til å gå på do. Samtidig var det vanskelig på grunn av drakten uten glidelåser.

Han forteller videre i intervjuet at to dager senere spurte en av produsentene hvordan det går med nyrene hans.

Holland svarte at nyrene hans har det bra, og skjønte ikke hvorfor produsenten spurte om det. Så sier produsenten at morens han hadde ringt.

– Moren min ringte det største filmselskapet i verden og sa «gi sønnen min flere dopauser», sier Holland i intervjuet.

NO WAY HOME: Den nyeste Spider-man-filmen hadde nylig premiere.

Tom Holland har hatt rollen som Spiderman i flere filmer. Den siste, «Spider-Man: No Way Home», hadde nylig premiere.

Det har vært mye misnøye rundt premieren til den nye filmen i Norge. På grunn av corona ble den utsatt flere ganger fordi kinoene ikke kunne fylle opp salene.

En gruppe fans opprettet en gruppe på Facebook for å protestere mot utsettelsen. Gruppen brukes nå til å diskutere filmer og serier.