Sophie Elise om ny flamme: − Veldig forelsket

I siste episode av podcasten «Sophie & Fetisha» forteller influenceren Sophie Elise at hun svever på en «rosa sky».

I episoden, som kom ut torsdag morgen, bekrefter Sophie Elise at hun har en ny flamme:

– Han er en privatperson og har ikke lyst til å være offentlig. Men samtidig når man er veldig forelsket, er det vanskelig ikke å poste ting, for man har lyst til å vise det frem. Jeg er på et bra sted, jeg får lyst til å si en rosa sky, for det er sånn det føles for meg.

Bildet hun refererer til, er en Instagram-story fra helgen, der hun kysser en mann i Bergen.

– Da skjønner jeg at jeg legger opp til å spørre, og gud som folk har spurt.

Hun forteller videre at hun har vært sammen med både kjente og ukjente menn før, men at hun legger ekstra vekt på å beskytte forholdet denne gangen:

– Selv når de ikke har vært offentlige, har de endt opp med å bli det og skrive bok, sier hun, og sikter til at hennes eks Kasper Kristoffersen brettet ut forholdet i nettopp en bok.

– Man har selvfølgelig lyst til å snakke om det, men jeg vil bare ha det for meg selv, for forholdet er veldig fint.

TIDLIGERE PAR: Kasper Kristoffersen og Sophie Elise fotografert sammen i forbindelse med en VG-sak i 2020.

Forholdet med Kristoffersen tok slutt etter at det oppsto søt musikk, og vel så det, mellom Sophie Elise og Isak Dreyer (28). på «Farmen kjendis» i 2021.

I april gikk Kasper Kristoffersen ut med sin versjon av hendelsene, da han lanserte boken «Gi slipp. En ung manns bekjennelser»

– Gjennom å dele noe som er nært og sårt, håper jeg det kan være av verdi både for meg og den som leser. På en måte var det en historie som ville ut, fortalte han til VG.

Les hele det eksklusive intervjuet hvor Kasper for første gang forteller om hva som skjedde etter utroskapen her:

