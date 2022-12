SLUTT: Jojo Siwa og Avery Cyrus sammen på rød løper i september.

Brudd for JoJo Siwa

Etter tre måneder som kjærester er det slutt mellom Youtube-stjernen Jojo Siwa (19) og influenceren Avery Cyrus (22).

Det var Avery Cyrus som delte nyheten i kommentarfeltet på hennes siste video hvor hun og Siwa nyter en ferie på cruiseskip i Karibia.

I videoen kan man høre Siwa si «Dette er min unnskyld for at jeg slo opp meg deg-gave», mens hun gir henne en premie fra et arkadespill. Det fikk fansen til å spekulere i kommentarfeltet.

– Nå vil jeg bare vite hvorfor, skriver en av dem.

– Vi kom frem til at vi er bedre som venner. Vi er begge unge og prøver fortsatt å finne ut av våre ting, svarer Cyrus.

Forholdet deres ble kjent i september i år, da Siwa delte en TikTok-video hvor hun kysset på Cyrus og skrev at hun var «verdens lykkeligste jente».

JoJo Siwa, som i fjor opplyste om at hun er skeiv og panseksuell, har 12,2 millioner abonnenter på YouTube og over 43 millioner følgere på TikTok. Hun var også den første som danset med en partner av samme kjønn i «Dancing With the Stars».

Hun deltok i sin første danse-reality i 2013, og ble kjent gjennom to sesonger med «Dance Moms» fra 2015. I 2020 havnet hun på Times’ liste over de 100 mest innflytelsesrike menneskene i verden.

Avery Cyrus er også en populær influencer, med åtte millioner følgere på TikTok.