VENNER: Durek Verrett og Tomine Harket har funnet sammen i Los Angeles.

Tomine Harket bor hos Durek Verrett i Los Angeles: − De stilte opp for meg

Tomine Harket (29) og Durek Verrett (48) avslører nært vennskap. – Hun er veldig morsom og jeg elsker å ha henne her, så døren min er alltid åpen for henne, sier Verrett.

– Da jeg var hos Durek her om dagen og lette etter et sted å bo, var han veldig kjapp med å si: «Stop, you’re staying here». Igjen, null spørsmål, bare handling som hjelper, skriver artist Tomine Harket i en tekstmelding til VG.

Hun har vært i Los Angeles (LA) en stund nå for å lage musikk og bygge sitt «brand». Hun forteller at det er en annen kultur der, og at som nordmann kan man lett føle seg ensom.

– Her er folk mest opptatt av seg selv og sitt, og når man kommer i vanskelige situasjoner, snur folk ryggen til kjapt fordi de er mer opptatt av hvordan det vil påvirke dem, enn å faktisk ønske å hjelpe den foran seg. Min mentalitet er å alltid hjelpe, uansett om jeg akkurat har blir kjent med noen eller om det er et vennskap over flere år, skriver Harket, og fortsetter:

– For litt siden ble vesken min stjålet med mobil, nøkler, lommebok, alt. De som stilte opp for meg da var Märtha og Durek. Det var ikke et spørsmål engang. Setter enormt pris på det.

FORLOVET: Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise er forlovet. Her på premieren til serien «Powerwomen» i oktober 2022.

Prinsesse Märtha Louises forlovede, Durek Verrett, sier til VG at han har kjent Harket en stund.

– Hun er på en reise akkurat nå for å finne sin plass i LA og finne ut hvor hun skal være, så jeg er her bare for å støtte, elske og hjelpe på alle måter jeg kan, skriver han i en melding.

Ifølge Verrett er Harket «brutalt ærlig»:

– Noe jeg elsker, og det er veldig forfriskende å være rundt på dette stedet hvor folk «bullshiter» deg hele tiden og bare forteller deg det du vil høre.

Tidligere denne uken hadde Durek Verrett en av sine direktesendinger på Instagram. Der dukket plutselig den norske artisten opp.

– Dette er min venn fra Norge. Hun er en fantastisk sanger, sier Verrett.

– Å, takk, svarer Harket.

– Hun bor hos meg, sier Verrett videre.

Senere i sendingen sier han:

– Som vennen min som bor i huset mitt akkurat nå, jeg vet ikke hvor hun gikk. Kanskje hun gikk ut. Hun er fra Norge. Og akkurat i går kveld gjorde jeg ikke annet enn økter med henne og hjalp henne med å bearbeide ting for å gjøre endringer i livet hennes.

Da VG kontaktet Harket for å høre om det stemte at hun bodde hos Durek Verrett, var svaret ja.

– Det er vanskelig å deale med tekniske ting for meg som å lete etter det riktige stedet når jeg er i det kreative hjørnet, alt jeg vil er jo å kunne fokusere på kunsten. Så det er så fint å ha han her. Han er veldig behagelig å være rundt, han er helt sykt morsom og vi er veldig direkte med hverandre, så her er det null filter!

Verrett forstår Harkets behov for å kunne fokusere på musikken og kunsten.

– Jeg elsker musikken hennes og spesielt det hun lager akkurat nå, så jeg vil selvsagt at hun skal kunne holde fokus på det og ikke ha noen distraksjoner.

Tomine Harket er datteren til a-ha vokalist Morten Harket. Hun slo virkelig gjennom med Unge Ferrari og låten «Nostalgi 3millioner». Etter det toppet hun VG-lista med Alan Walker-låten «Darkside».

Hun kom også inn som utfordrer fjorårets sesong av «Farmen kjendis».

ARTIST: Tomine Harket fra Spellemannprisen 2021.

Artisten skriver videre at Verrett har «en million sider».

– Det ene sekundet er han super «silly» og vi bare ler og ler, og det andre sekundet har vi dype samtaler hvor han hjelper meg å se hva jeg burde fokusere på. Han minner meg alltid på mine styrker og det er veldig fint for meg å være rundt venner som bare støtter alt du gjør og er der for deg uansett, skriver hun.

Både Verrett og Harket skriver at de har det veldig fint – og ikke minst morsomt – sammen. Verrett må likevel innrømme at Harket er en veldig «all over the place»-person:

– Her om dagen da hun kom sent hjem, våknet jeg og fant henne sovende på sofaen med døren på vidt gap fordi hun glemte å låse døren. Da jeg fortalte henne det neste morgen, lo vi oss i hjel, og nå hvis jeg vet at jeg kommer til å sove når hun kommer sent hjem, sier jeg alltid til henne: «Husk nå Tomine, her i Amerika låser vi døren før vi gå til sengs».