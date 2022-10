SØRLANDET: Bilde av Vogts Villa på Dvergsøya fra 2009.

Kronprinsparet avslutter leien av Dvergsøya

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit avslutter leieforholdet av fritidseiendommen på Dvergsøya i Kristiansand.

Det melder Kongehuset i en pressemelding.

Kronprins Haakon orienterte Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland om beslutningen onsdag.

«Kronprinsparet har satt stor pris på å få muligheten til å feriere i Kristiansands skjærgård i mange år», lyder det i kunngjøringen.

«Somrene på Dvergsøya har gitt mange gode minner. Vi takker kommunen for den tilrettelegging og støtte som har gitt oss muligheten til å feriere i så fantastiske omgivelser. Det har også vært fint at barna våre har fått denne naturlige tilknytningen til Sørlandet og Kristiansand», sier kronprinsen og kronprinsessen i pressemeldingen.

NRK og Fæderlandsvennen skrev i 2020 at kronprinsparet det siste året hadde betalt drøyt 200.000 kroner for å leie eiendommen, som inkluderer både en villa, to båtplasser og et område på 22 mål.

Den tiårige leieavtalen utløp i april 2020, og Slottet bekreftet da overfor Kristiansand kommune at kronprinsparet ønsket å forlenge avtalen. Mette-Marits hjemby innvilget da fem nye år.

Avtalen har gått ut på at kommunen har ansvar for det ytre vedlikeholdet og kronprinsparet har ansvar for det innvendige.

