PÅ SISTE VERSET: Kurt Nilsen holder i desember sine aller siste julekonserter. Til disse kan du selge videre din billett i trygge rammer gjennom Ticketmasters nye tjeneste, Resale.

Vil ta knekken på svartebørssalg

Ticketmaster lanserer nå en ny tjeneste som de håper vil forhindre svartebørssalg av billetter til større konserter og andre arrangementer.

Tjenesten har fått navnet Resale og åpner for billettsalg direkte mellom brukere på Ticketmasters hjemmeside.

– Vi håper dette struper markedet for svindel og overprisede svartebørsbilletter, sier daglig leder i Ticketmaster, Kristian Seljeset.

Svartebørssalg og falske billetter til utsolgte arrangementer har vært et problem for bransjen i mange år, forteller han.

Senest i sommer ble det avdekket flere svindelforsøk i forbindelse med Karpes konsertrekke i Oslo Spektrum.

– Svindelen forsterket seg under koronapandemien, da utsolgte arrangementer ble utsatt og mange endte opp med å kjøpe både falske og ulovlig dyre billetter, sier Seljeset.

Det vil ikke koste noe for den som vil selge billetten videre, men den som kjøper betaler en billettavgift på transaksjonen. Denne avgiften tilsvarer 12,5 prosent av billettens opprinnelige pris.

– Når eierskapet etter transaksjonen overføres til den som har kjøpt billetten, vil det genereres en ny QR-kode. Dermed vil selgerens billett ikke lenger kunne brukes. Dette gjør at man er helt trygg på at den billetten man har kjøpt er ekte, og man trenger ikke bekymre seg for å bli stoppet i døren på vei inn, opplyser Kristian Seljeset.

Daglig leder Kristian Seljeset i Ticketmaster Norge.

Fungerende daglig leder i Norske Konsertarrangører, Anders Tangen, ønsker tjenesten velkommen.

– Svartebørshandel og billettsvindel har vært et problem i mange år. En trygg plattform for videresalg av billetter som er lovlig, har vært etterlengtet lenge. Dette vil være positivt både for publikum og arrangørene, der arrangørene faktisk har mulighet til å henvise de som ønsker å videreselge sin billett til en løsning som er trygg, sier Tangen.

Han advarer imidlertid mot å tro at tjenesten vil sette en stopper for all svartebørs og billettsvindel.

– Men Ticketmaster er en stor aktør i det norske markedet, og vi vil forhåpentligvis se en betydelig nedgang. Vi er spente på å se utviklingen når dette nå rulles ut i større skala, og vi følger ellers denne tematikken tett, sier Anders Tangen.

Aftenposten omtalte i juni at landets største markedsplass, Finn.no, stoppet billettesalg til utsolgte konserter og festivaler på grunn av risiko for svindel og svartebørs.

Resale ble tilgjengelig denne uka, men Ticketmaster har allerede prøvd ut tjenesten på utvalgte arrangementer i høst. Frem mot jul blir ytterligere et tyvetalls konsertarrangementer tilgjengelig for videresalg innad i Ticketmaster-systemet, deriblant Kurt Nilsens julekonserter i Bergen i desember.