Durek Verrett: − Jeg sto på mitt mot pressen igjen

Durek Verrett (47) kommenterer den siste tidens turbulens på Instagram.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Under et bilde av seg og prinsesse Märtha i Bergen skriver han at «man må stå sterkt i den man er».

Etter at Durek og prinsessen lot seg intervjue av TV 2 fredag, tar han nå ytterligere til orde i egne kanaler.

«Jeg sto på mitt mot pressen igjen. I livet må vi stå sterkt i den vi er, uansett hvilke odds man har», skriver sjamanen.

«Uansett hvor mektig en persons rolle er som snakker imot oss, må vi stå for frihet og kjærlighet. Og viktigst av alt – vi må stå for den vi er på tross av menneskers frykt og kritikk», legger han til.

Det vakte oppsikt da kongen tidligere i uken valgte å kommentere Durek og kontroversene rundt ham:

– Vi blir bedre og bedre kjent, og vi kommer til å snakke med ham, som vi gjør i en familie. Så det kommer til å løse seg. Men jeg lover ikke at det løser seg i morgen, sa kong Harald til NRK.

Durek og kong Harald har imidlertid ikke snakket sammen siden kongen og dronningen møtte pressen på fylkestur i Møre og Romsdal tidligere i uken – og uttalte at han mener «det er kulturkollisjon vi merker nå».

Durek skriver nå på Instagram at verden er i forandring:

«Kulturer er ulike basert på ulike trossystemer. Men uansett må vi stå opp mot stormen fra menneskers mangel på kunnskap og redsel, samtidig som vi intergrerer vår egen tro med andres for å gjøre denne kloden mer kjærlig og aksepterende.»