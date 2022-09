NÆRE: Kong Harald og dronning Elizabeth, her i London i 2005.

Kong Harald hyller dronning Elizabeth: – Viet seg hengivent til sin gjerning

Kong Harald og statsledere verden rundt sender kondolansemeldinger etter dronningens bortgang torsdag.

Det var med stor sorg den norske kongefamilien mottok budskapet om Dronning Elizabeth IIs død, melder det norske Kongehuset.

– Våre tanker går til Hans Majestet Kongen og den nærmeste familie ved Dronning Elizabeths bortgang. Gjennom et århundre viet Dronningen seg hengivent til sin gjerning og fulgte det britiske folk gjennom gleder og sorger, i medgang og motgang. Våre kondolanser går også til det britiske folk, sier Hans Majestet Kong Harald.

– En historisk epoke og et langt liv i tjeneste for Storbritannia er slutt. Det står stor respekt av dronning Elizabeths livsgjerning. I syv tiår år har hun representert kontinuitet og samhold, også i det nære forholdet mellom våre to land og våre kongefamilier, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

– Våre varmeste tanker går nå til de mange i Storbritannia og i Samveldet av nasjoner som har mistet en kjær monark, og til dronningens nære familie, fortsetter han.

MØTTES FLERE GANGER: Jens Stoltenberg og dronning Elizabeth, her i Buckingham Palace desember 2019.

NATO-sjef Jens Stoltenberg melder på Twitter at han er trist etter nyheten om dødsfallet.

– Gjennom mer enn 70 år eksemplifiserte hun uselvisk ledelse og offentlig tjeneste, skriver Stoltenberg.

– Mine dypeste kondolanser til kongefamilien, til våre NATO-allierte Storbritannia og Canada, og til folket i Samveldet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skriver på Twitter at han på vegne av det ukrainske folket uttrykker medfølelse.

– Våre tanker og bønner er med dere, melder han.