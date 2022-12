KAPPE TIL BESVÆR: George Clooney kom kona Amal Clooney til unnsetning i Washington lørdag.

George Clooney måtte hjelpe kona med kjolen

George Clooney (61) og kona Amal Clooney (44) gikk fra fest til fest i Washington i helgen.

Hollywood-stjernen Clooney var nemlig blant celebritetene som ble hedret under Kennedy Center Honors for sin livslange innsats innen utøvende kunst.

Og det var en travel helg for alle prisvinnerne, som lørdag var invitert til høytidelig middag i Utenriksdepartementet. Søndag ble alle ønsket velkommen til mottagelse i Det hvite hus – før det var ny, stjernespekket seremoni i Kennedy Center søndag kveld.

Hedersgjestene var i tillegg til Clooney, rockebandet U2, den kristne popsangeren Amy Grant (62), soul-veteranen Gladys Knight (78) og komponist Tania Leon (79).

På den røde løperen lørdag måtte imidlertid Clooney finne seg i å stå i skyggen av advokatkona, som hadde valgt et antrekk som matchet nettopp løperen:

STOLT: George Clooney ser fornøyd ut etter å ha justert på Amal Clooneys kreasjon.

Amal Clooney stilte i en kjole fra Valentino, som hadde en lang kappe bak. Ektemannen ilte til og danderte kappen – og sørget for at kreasjonen fremsto akkurat sånn den skulle foran pressefotografene.

Men under seremonien fikk en opprømt Clooney skinne.

– Da jeg vokste opp i en liten by i Kentucky, hadde jeg aldri sett for meg at jeg én dag skulle være blant dem som fikk sitte på balkongen under Kennedy Center Honors, sa han i takketalen, ifølge ABC News.

– Å bli nevnt i samme åndedrag som disse utrolige kunstnerne, er en ære. Dette er oppriktig talt en fantastisk overraskelse for hele Clooney-familien, sa filmstjernen – som også hadde med seg foreldrene til lørdagens seremoni.

SØNDAG: George Clooney, her med hederen rundt halsen og med kona i glitrekjole.

Amy Grant var i forrige uke tilbake på scenen etter den alvorlige sykkelulykken i juli, der hun pådro seg en hodeskade som førte til sykmelding i flere måneder.

Hun forklarte til Fox News lørdag at hun var nervøs før comebacket.

– Jeg glemte tekstene på sangene jeg har skrevet, og jeg er fortsatt i helbredelse. Men det å få være her, sa hun om Kennedy-hederen – og la til:

– Kjærlighet og vennlighet er også god medisin.

GRUPPEBILDE: Representanter fra regjeringen og Kennedy Center omkranser alle de som bel hedret (her med utmerkelse rundt halsen): Bak f.v.: Antony Blinken, David Rubenstein, Adam Clayton, Larry Mullen Jr., The Edge, Bono og Kennedy Center Honor-produsentene David Jammy, Liz Kelly og Ian Stewart. Foran f.v.: Evan Ryan, Amy Grant, Gladys Knight, George Clooney, Tania Leon og Deborah Rutter.

BALKONGEN: F.v.: Larry Mullen Jr., Adam Clayton, The Edge, Bono, George Clooney, Tania León, Amy Grant, Gladys Knight, Jill Biden, president Joe Biden, visepresident Kamala Harris og ektemannen Doug Emhoff, leder i Representantenes hus Nancy Pelosi og ektemannen Paul Pelosi.

Blant gjestene som var til stede for å hylle prisvinnerne, var Julia Roberts (55), kollega og venn av George Clooney.

Hun stilte i spesialdesignet kjole med portretter av Clooney strødd over hele habitten.

PORTRETTKJOLE: Julia Roberts kledde seg til ære for Clooney.