Stian «Staysman» Thorbjørnsen, her fra NRKs programlansering i 2022.

Staysman om skilsmissen: − Vi vokste fra hverandre

I 2021 gikk artist Stian «Staysman» Thorbjørnsen (41) gjennom et offentlig brudd. Nå åpner han seg for første gang.

I mai 2021 ble det kjent at Stian Thorbjørnsen og ektefellen Tina Thorbjørnsen har gått fra hverandre – etter fem års ekteskap. Det avslørte sistnevnte i en video på Snapchat-kontoen «Mammahjerter».

I videoen sa hun at det hadde vært slutt mellom paret siden 2020.

Det er i podkasten «730» at han nå åpner seg om bruddet.

På spørsmål om hvordan det var å gå gjennom et offentlig brudd, sier Thorbjørnsen:

– Et helvete det. Egentlig var hele den prosessen der så rar, sier han.

VG har vært i kontakt med Thorbjørnsen som sier at han ikke har noe å legge til utover det han sier i podkasten. VG har også bedt om en kommentar fra Svestad.

ÅPNER OPP OM SKILSMISSEN: Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Tina poserte på rød løper før Se og Hørs kjendisgalla i 2019.

Thorbjørnsen forteller i podkasten at han var i Nord-Norge i forbindelse med en dokumentar-innspilling, da nyheten om bruddet sto på fronten til flere nettaviser.

– Det føltes overveldende, rett og slett. Jeg skjønner at det var uunngåelig, og jeg skjønner at det er sånn verden fungerer, men for meg så føltes det der fullstendig overveldende.

Videre forteller 41-åringen at han har lært et par ting ved å være så offentlig som har vært opp gjennom årene.

– Går man hardt ut offentlig med at man har fått seg kjæreste, så slår det tilbake på deg den dagen det er slutt også.

Han forteller at han følte han gikk gjennom bruddet enda en gang da det først ble offentlig, og legger til:

– Vi vokste fra hverandre på en måte. Det var bare sånn, her er det ikke noe kjærlighet å hente lenger.

Det tidligere paret har sammen en sønn, som de fikk i 2014.

Thorbjørnsen ble først kjent for sin deltagelse i «Paradise Hotel». Siden har han gjort flere TV-opptredener – deriblant som deltager på «Robinsonekspedisjonen» og «Skal vi danse», og som programleder i «Ti på topp» og «Melodi Grand Prix 2023».

Han utgjorde duoen «Staysman & Lazz» sammen med Lasse Jensen fra 2010 til den ble oppløst i 2020. Tidligere i august skrev VG at han omsatte for over 13 millioner i fjor.