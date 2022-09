DROPPER SKILSMISSE: Skuespiller Sylvester Stallone og kona Jennifer Flavin.

Medier: Sylvester Stallone og kona avlyser skilsmissen

Én uke etter at Jennifer Flavin søkte om skilsmisse fra skuespiller Sylvester Stallone, skal ekteparet ha funnet tilbake til hverandre.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Sylvester Stallone (76) og hans kone, tidligere modell Jennifer Flavin (54), har bestemt seg for å finne tilbake til hverandre igjen.

Det skjer mindre enn en måned etter at Flavin søkte om skilsmisse.

Ifølge Page Six skal en representant for Stallone ha fortalt at paret skal ha bestemt seg for å møtes igjen og at de skal være veldig glade.

På Stallones Instagram publiserte han denne uken et bilde av ham og kona sammen - som kunne tyde på at de to har funnet tilbake til hverandre:

Til underholdningsnettstedet Entertainment Tonight skal Stallones representant ha sagt at de ikke vet hvem som sto bak uttalelsene Page Six viser til.

Gjenforent

I august meldte flere medier at Stallone og kona skulle skilles etter 25 års ekteskap. De to giftet seg i 1997.

Daily Mail skrev i etterkant av nyheten at Rocky-skuespilleren tok en ny tatovering av hunden Butkus, for å dekke over en gammel tatovering av konas ansikt.

Samme måned publiserte Flavin et bilde av henne sammen med sine tre døtre, med teksten:

– Disse jentene er min prioritet. Ingenting annet betyr noe. Oss fire for alltid.

Nå skal tonen imidlertid være en annen: Ifølge Page Six skal skilsmissepapirene nå være trukket tilbake.

Også People melder at ekteparet gir forholdet en ny sjanse.

Stallone og Flavin har tre døtre sammen, alle i tyveårene. 76-åringen er kjent fra filmer som Rocky Balboa og Rambo.