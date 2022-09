VENNETRIO: Pia Tjelta, Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø.

Pia Tjelta om skjønnhetsklinikken: − Feilvurdering

Skuespilleren sier unnskyld.

«Hvor feil går det an å ta?

Veldig.

Går det an å rette opp i feil man gjør?

Jeg håper det», skriver Tjelta på Instagram.

Mens Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord har forklart seg i en podkast torsdag, og lagt seg langflate, deler Tjelta sine følelser i sosiale medier – der debatten har herjet den siste uken som følge av den nylanserte kjendisklinikken.

Hun forklarer at hun gikk inn i klinikken Nomi fordi hun så på dette som en «mulighet til å satse på et spennende selskap, og fordi det var inspirerende å skulle gjøre det sammen med mine to beste venner».

«Det var en feilvurdering fra min side» skriver hun.

«Jeg skulle aldri gått inn i noe jeg ikke har kompetanse på, og det var en feil å omgi meg med begreper jeg ikke kjente konteksten til», forklarer Tjelta.

Hun sier at kritikken for dert som er blitt oppfattet som spekulativ sammenblanding av kvinnehelse og estetisk helse, er derimot berettiget

«Jeg deler oppfatning med mange av stemmene i den påfølgende debatten», skriver Tjelta.



Tjelta sier at hun har brukt denne uken til å erkjenne at hun som synlig profil i offentligheten, har et særskilt ansvar, ikke minst overfor sårbare grupper.

«Derfor valgte jeg å trekke meg. Jeg er lei meg for at jeg ikke så mitt ansvar tydelig nok», skriver hun.

Tjelta presiserer at hennes kvinneideal ikke handler om utseende, men om hvem man makter å være i møte med andre.

«Og respekten for andres sårbarhet. Unnskyld», skriver hun.

