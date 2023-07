TRENT: Når VG møter Martine Halvorsen har hun samme morgen løpt 13 kilometer med familien.

Martine Halvorsen om «16 ukers helvete»: − Jeg er forberedt på reaksjoner

Martine Halvorsen (25) deler daglig innhold med budskap om at alle er bra nok som de er. Med TV-deltagelsen er hun redd for å sende feil signal.

Kortversjonen Influencer Martine Halvorsen (25) er med i TV-konseptet «16 ukers helvete», et program som har fått kritikk for å være et slankeprogram.

Halvorsen, med over 117.000 følgere på Instagram, er kjent for å fremme kroppspositivitet. Hun sier deltagelsen hennes er for selvpleie og ikke vekttap.

Til neste år skal Halvorsen gifte seg, og hun forteller om planer for dagen, samt om et liv med mye flytting og ensomhet. Vis mer

– Det at man er bra nok som man er, er ikke et synonym for at man ikke skal ta vare på seg selv. Det er grunnen til at jeg har gjort dette her.

Martine Halvorsen (25) er influencer. Hun har over 117.000 følgere på Instagram og deler daglig innhold om hennes hverdag, klær, mat og kropp.

Det viktigste for henne er å få følgerne hennes til å føle seg bra nok.

Nå skal hun delta på «16 ukers helvete».

Redd for å sende feil signal

TV-konseptet går ut på at en håndfull kjendiser skal legge om livsstilen gjennom kostholdsråd fra ernæringsfysiolog Anette Skarpaas Ramm og treningsveiledning av tidligere langrennsstjerne Martin Johnsrud Sundby.

Halvorsen er – når VG møter henne – 14 uker inn i innspillingen.

– Det har vært slitsomt, men det er ganske slitsomt å ikke ha det bra også. Å ikke ha energi og ikke føle seg vel.

Hun forteller at motivasjonen bak deltagelsen var at hun ville stå opp om morgenen med energi.

– Jeg vil føle meg sterk, at jeg har selvtillit og føle at jeg klarer å få til alt. Jeg vil orke ting.

VOLLEN: Martine Halvorsen bor med forloveden i en nybygd leilighet i Asker kommune.

Serien har tidligere fått kritikk for å være et «slankeprogram».

– Tror du det kan oppfattes som litt dobbeltmoralsk ettersom du alltid har delt innhold som kroppspositivist?

– Det vet jeg det er mange som tenker, og det siste jeg ønsker er å sende et signal om at noen andre ikke er gode nok som de er, sier hun og legger til:

– Jeg er forberedt på reaksjoner og at noen kommer til å synes at min deltagelse er lei. Jeg tror veldig mange har funnet en trøst i meg og at de føler vi står sammen i dette. Men jeg kan ikke la være å ta de beste valgene for meg, fordi jeg skal sympatisere med noen andre.

FORLOVET: Martine Halvorsen skal etter planen gifte seg med toppidrettsutøver Christian Kåsastul neste sommer.

Influenceren forteller at hun har akkurat de samme verdiene, tankene og følelsene som hun hadde for ett år siden.

– Kommunikasjonen min har alltid dreid seg om at du skal ta vare på deg selv. Jeg tror bare mange knytter valgene jeg gjør nå til det at jeg vil ned i vekt. Det stemmer ikke.

–Du legger ut mer om trening og kosthold nå. Tror du noen av følgerne dine føler at de mister «Martine som heier på kropp»?

– Det kan godt være. Men jeg kan ikke la være å gjøre ting som er bra for meg selv. Det eneste jeg kan gjøre er å heie på at andre skal gjøre ting som er bra for dem.

INTERIØR: Halvorsen forteller at ettersom forloveden er mye borte, har hun stått for alle interiørvalg i leiligheten.

– Like greit å være alene

Forloveden, Christian Kåsastul (26), er profesjonell hockeyspiller. Han har spilt for flere lag i utlandet de siste årene – og Halvorsen har flyttet med.

De ble sammen for over åtte år siden, og har siden den gang bodd i fire land og seks byer.

– Jeg har vært mye alene. Det har gjort meg veldig tøff – kanskje litt for tøff, sier hun og utdyper:

– Ting eller mennesker som ikke gir meg noe, har jeg ikke kapasitet til. Jeg kan bli ganske iskald, men det er nok min måte å beskytte meg på.

Halvorsen forteller at hun for hvert sted har blitt kjent med et titalls «hockey-kjærester». Hver gang flytter de videre og mister kontakten med de fleste.

RING: Halvorsen har forlovelsesringen på vestre hånd, noe hun omtaler som «unorsk».

Til høsten skal de flytte – igjen. Denne gangen til Italia.

Hun forteller at hun har opparbeidet seg en «indre kjerne» med venner, men at hun har følt på mye ensomhet.

– Nå har jeg bygd litt høyere murer og tenker at ettersom det er så midlertidig uansett så kanskje det er like greit å være alene.

Ensomhet er et tema Halvorsen har delt mye om på sine plattformer. Både i år og i fjor inviterte hun alle som ville til en felles 17. mai-feiring i Oslo:

Sprengt bryllups-budsjettet

Halvorsen og Kåsastul er forlovet og skal gifte seg til neste år.

Det er i alle fall den foreløpige planen.

– Akkurat nå skjønner jeg ikke hvordan vi skal rekke alt i tide. Christian er jo ikke tilbake i Norge før tidligst i mai, og så er det jo to utdrikningslag og mye annet som må på plass før selve bryllupet, sier hun og legger til:

– Vi har vært litt sånn: om vi må flytte på det, så får vi flytte på det. Men enn så lenge så er planen at det skal gjennomføres.

Hun forteller at mange detaljer mangler, men at det blir et tredagersbryllup på en stor herregård med flere overraskelser for gjestene.

Og det koster.

– Vi hadde et budsjett, men det er allerede sprengt. Akkurat nå har jeg ingen peiling på hva det kommer på.

INVITASJONER: Martine Halvorsen har allerede sendt ut «save the date»-kort til gjestene.

Om en liten uke flytter Kåsastul til Italia. Halvorsen skal flytte etter, men hun regner med at det blir mye pendling på henne den kommende tiden.

– Jeg har jo fortsatt litt igjen med «16 ukers helvete», også skal jeg gi ut bok og mye annet. Denne høsten blir kanskje min mest hektiske periode så langt, sier hun.

Boken heter «Bortekamp» og der forteller Halvorsen om personlige historier fra livet hennes, samt baksiden av medaljen når man deler livet med en profesjonell hockeyspiller.

– Det er jo mange endringer. Tror du plattformene dine kommer til å endre seg fremover?

– Nå skal jeg jo gifte meg. Jeg drømmer om å få barn. Også har jeg jo endret meg de siste årene, men mine kjerneverdier har alltid vært der. Så kanskje innholdet, men ikke selve budskapet tror jeg.

