2021: Ved hennes hjem i Wicklow, Irland.

Sinead O’Connor er død

Den irske artisten Sinead O’Connor er død, 56 år gammel. Det melder Irish Times.

O'Connor har gitt ut 13 studioalbum siden debutalbumet i 1987.

Gjennombruddet kom i 1990 med singelen "Nothing Compares 2 U", som er skrevet av Prince.

Sangen er på albumet I Do Not Want What I Haven't Got som ble hennes største suksess med ca. syv millioner solgte album på verdensbasis.

For albumet The Lion and the Cobra fikk O'Connor en Grammy for Best Female Rock Vocal Performance, singelen ble en radiohit.

O’Connor fikk fire barn med den irske artisten Dónal Lunny (74).

Shane, den nest yngste i søskenflokken, døde i fjor, bare 17 år gammel.