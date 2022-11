Skuespiller Rebel Wilson har blitt mamma

Den australske skuespilleren Rebel Wilson (42) deler gladnyheten om sin nye datter på Instagram: – Hun er et vakkert mirakel.

– Jeg er stolt over å kunngjøre fødselen av mitt første barn Royce Lillian, som ble født forrige uke gjennom surrogat, skriver skuespilleren.

Wilson er blant annet kjent for sin rolle som «Fat Amy» i «Pitch Perfect»-filmene og «Bridesmaids». VG skrev i sommer at den australske skuespilleren hadde fått seg kjæreste.

– Jeg kan ikke en gang beskrive kjærligheten jeg har for henne, hun er et vakkert mirakel. Jeg er evig takknemlig for alle som har vært involvert.

Wilson retter en spesiell takk til surrogatmoren:

– Jeg vil spesielt takke min nydelige surrogat som bar henne frem og fødte henne med en ynde og omsorg. Takk for at du hjalp meg med å starte min egen familie, det er en fantastisk gave.

