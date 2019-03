arrow-left































arrow-right expand-left INTRUDER: Dette er personen som er beskrevet i søknaden som «The Intruder» i søknaden. Her er en knippe bilder fra innspillingen som foregår Nittedal. Foto: Splash News/NTB

Her er bildene fra James Bond-innspillingen

Her er de første bildene fra den neste James Bond-filmen som delvis spilles inn i Norge.

Filmen som har prosjekttittelen «B25», som spiller på at det er den 25. filmen i rekken om den britiske agenten. Innspillingen av filmscenene som foregår i Nittedal startet 25. mars og skal etter planen foregå til 2. april.

På tross av et enormt hemmelighetskremmeri rundt filmen ble det i februar i år klart at deler av filmen skulle spilles inn i Norge. Det var Varingen/Romerikes Blad som først kunne avsløre at innspillingen var lagt til Norge ved at de fikk ut dokumenter fra blant annet Arbeidstilsynet.

Nå har VG tilgang til bildene fra innspillingen.

INNSPILLING VED LANGVANN: «Et barn skyter en inntrenger. Hun blir jaget av en annen inntrenger og løper ut på en islagt innsjø», står det i søknaden til Arbeidstilsynet. Foto: Splash News/ NTB Scanpix

I produksjonsselskapets søknad til Arbeidstilsynet ble det beskrevet en scene med en 13-åring ved Langvann i Nittedal. I søknaden står det: «Et barn skyter en inntrenger. Hun blir jaget av en annen inntrenger og løper ut på en islagt innsjø».

Barnet er en 13 år gammel britisk jente, ifølge vedleggene til søknaden. I dokumenter fra Arbeidstilsynet går det frem at hun har fått tillatelse til å jobbe i Norge med maksimalt fem-timers dager.

BYDGE HUS: Det ble oppført et hus på 16 x 12 meter, et midlertidig telt og oppstillingsplass på 400 kvadratmeter for en rekke kjøretøyer, samt tilkomstvei fra eksisterende vei for innspillingen. Foto: Splash News/ NTB Scanpix

Publisert: 29.03.19 kl. 15:49 Oppdatert: 29.03.19 kl. 16:03