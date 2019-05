Prinsessen og Durek Verrett får kirke-nei: - Prøver å få oss til å fremstå som et klovnesirkus

Menighetsrådet i Domkirken og St. Petri kirke i Stavanger har snudd. Prinsesse Märtha og sjaman Durek får ikke holde foredrag i kirken.

Det melder TV 2.

– Det har kommet frem så mye nytt i media som gjør at jeg har brukt biskopens tilsyn og sagt at Menighetsrådet går tilbake på avtalen, sier biskop i Stavanger bispedømme Anne Lise Ådnøy, til kanalen.

– Menighetsrådet har fått et pålegg fra biskopen og stiller seg lojalt til den avgjørelsen, sier daglig leder Kamilla Bergstrøm i Stavanger Domkirke til VG.

De fikk pålegget klokken 12.50 onsdag.

– Veldig skuffet

Kort tid etter at nyheten om at biskopen snur ble kjent, stilte Durek Verrett til intervju hos TV 2 Nyhetskanalen.

– Jeg er veldig skuffet, for jeg ville veldig gjerne være der og snakke med biskopen og menneskene der - og snakke om religion.

Han fremholder at biskopen skulle være til stede å moderere dialogen og at de skulle utveksle meninger og tanker.

I en artikkel i Dagen i april, fortalte dialogprest Silje Trym Mathiassen at hun skulle innlede kvelden.

– Jeg skal ha introduksjonen og sette det som skjer inn i en kirkelig tradisjon. Jeg vil si hvorfor vi gjør dette i et kirkerom og hva kristentroen sier om disse tingene. Religionsdialog handler ikke om at vi nødvendigvis er enige, sa dialogpresten til avisen.

Onsdag vil ikke Mathiassen kommentere annet overfor VG enn at hun stiller seg lojalt bak biskopens avgjørelse.

– Klovnesirkus

Sjamanen forteller til TV 2 at han har lest mye rart om seg selv, og at mye er unøyaktigheter om hvem han er og hva han gjør. Han understreker at han ikke håndterer medisinske situasjon og at han ber klientene sine snakke med legen sin.

– Å høre at jeg ikke kan snakke i Guds hus fordi noen har hørt sladder, det er skuffende.

Han mener det er lett for religiøse mennesker å dømme andre, selv om det står i Bibelen at man ikke skal dømme andre. Han hevder også at sjamaner anerkjenner alt Gud har skapt.

– Folk prøver å få oss til å fremstå som et klovnesirkus, prinsesse Märtha og meg, sier 44-åringen.

Verrett forteller også at han fortsatt ikke har møtt kongefamilien, og han ønsker ikke å fortelle når et eventuelt møte kommer til å finne sted. Under intervjuet virker han å være i godt humør og ler mye.

Sjamanen framholder at han ikke ventet at norgesbesøket hans skulle få så stor oppmerksomhet. Han mener at folk er skeptiske fordi de ikke vet hvem han er eller hvor han kommer fra, men sier at han og Märtha klarer å le av det sammen.

På spørsmål om det er riktig å tjene penger på sjamanismen parerer han med at alle har regninger å betale og at alt har sin pris.

Blir flyttet til hotell

Prinsessens Märtha Louises manager, Carina Scheele Carlsen, forteller til VG at de fikk beskjeden rett før TV 2 publiserte sak.

– Slik jeg har forstått det er det den norske kirke som sier nei fordi de mener han bryter lov om alternativ behandling.

– Men de har ikke spurt ham, sier hun.

Scheele Carlsen forteller at arrangementet blir flyttet til Clarion Hotel i Stavanger i stedet, og at det er kirken som tar ansvar for dette.

– De bryter en avtale som er signert av begge parter, sier hun.

– Ikke dramatisk

Hun understreker at det er en vanlig utleiekontrakt som er brutt, og at det ikke er mer dramatikk enn det.

– Hva tenker prinsessen og Verrett om dette?

– Det er bare å ta til etterretning.

– Er de skuffet?

– De kan ikke bruke sånn energi på det.

Manageren sier at det er solgt rundt 300 billetter til arrangementet.

Klaget inn

At arrangementet skulle holdes i kirken er klaget inn i to omganger.

– Det strider mot formålet for kirkens rom. For det andre dreier det seg om at mange søker kirken på grunn av åndelig lengsel. Da er det feil av en kirke i den kristne tro der Bibelen stadig presenterer argumenter mot dette. Jeg mener at det å introdusere sjamanisme i en kirke er feil. For det tredje er det dyre billettpriser som blir en kommersialisering av det åndelige, sier Alain Fassotte, som har sendt inn klagen, til VG.

Han mener at det er en riktig avgjørelse som nå er fattet.

– Som jeg tidligere har sagt. Dette viser engasjementet rundt i kirkene og at folk bryr seg, sier han.

Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra biskop i Stavanger, Anne Lise Adnøy.

Publisert: 15.05.19 kl. 15:09 Oppdatert: 15.05.19 kl. 16:35