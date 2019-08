DØD: Anne Grete Preus døde natt til søndag, 62 år gammel. Foto: Terje Bringedal

Anne Grete Preus er død

Artisten Anne Grete Preus er død, 62 år gammel.

Oppdatert

– Jeg kan bekrefte at Anne Grete er gått bort i natt. Det er ikke mer å si enn at det er tungt, sier hennes pressekontakt Mona Olsen til VG.

Den folkekjære artisten, født 22. mai 1957 i Haugesund, døde natt til søndag etter en tids sykdom, ifølge hennes mangeårige venn og manager Rune Lem.

– Anne Grete var en praktfull artist og et nært og sjenerøst menneske. Vi som var nær henne sørger nå, sier Lem til NRK.

Rockeartisten vant Spellemannsprisen hele fire ganger. Tre priser fikk hun for albumet «Millimeter» som hun ga ut i 1994. Det ble hennes største kommersielle suksess med 75 000 solgte eksemplarer.

– Det er så trist

Preus tidligere kollega, Per Vestaby, startet det norske rockebandet Veslefrikk (1977–1982) og Can Can (1983–1987) sammen med Preus.

– Det er så trist, jeg har ikke helt kommet over det. Jeg fikk vite det for en stund siden. Det var jeg som dro henne med inn i de greiene der, rockebransjen. Vi hadde mye kontakt vi, men det er en stund siden jeg snakket med henne nå. Det var før sommeren, sier Vestaby til VG.

Den norske visesangeren Ole Paus sier at han savner Anne Grete.

VENNER: Her er visesanger Ole Paus sammen med Anne Grete Preus i september 2018 for å motta Anders Jahres kulturpris i Universitets aula i Oslo. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Hun var en venn, jeg var veldig glad i henne. Jeg husker henne som et utrolig klokt og godt menneske, sier Paus til VG og legger til at han er takknemlig for at de fikk jobbe sammen.

Skulle motta litteraturpris i september

I 2014 ble artisten tildelt hedersprisen under musikkprisutdelingen. I år ble hun vinner av Bjørg Vik-prisen, som er en litteraturpris, skriver Porsgrunns Dagblad.

Utmerkelsen skulle hun selv egentlig motta under Porsgrunn litteraturfestival mot slutten av september.

I 2007 fikk Preus nyresvulst. Før sommeren ble alle konsertene hennes avlyst etter at hun ble syk på nytt.

Anne Grete Preus i aksjon med gitar på scenen, avbildet i 1979

Publisert: 25.08.19 kl. 18:59 Oppdatert: 25.08.19 kl. 19:31

