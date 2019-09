FANT TONEN: Ulrik og Siv fant hverandre raskt i «Ex on the beach»-villaen. Men det ble trøblete da Pierre Louis entret programmet. Foto: Toke Mathias Riskjær

«Ex on the beach»-Pierre: – Jeg ville egentlig aldri kalt henne for en eks

Den tidligere «Paradise Hotel»-deltageren mener han hadde en mer nær relasjon til «Ex on the beach»-Sivs venninne. – Hva man må ha gjort eller ikke for å være en eks har vi en ganske vid bedømmelse av, erkjenner kanalen.

I tirsdagens episode av «Ex on the beach» fikk seerne stifte nærmere bekjentskap med tidligere «Paradise Hotel»-deltager Pierre Louis (26) og broren Daniel Olsson (27). Pierre entret programmet som eksen til Siv Meyer (21), mens broren kommer inn som en joker.

Entreen ble nærmest umiddelbart etterfulgt av munnhuggeri mellom Siv og «Ex on the beach»-kollega Ulrik Giske (27), som like før hadde inngått en avtale om å ikke bytte hverandre ut med noen andre. På direkte spørsmål svarer nemlig Siv at hun ville valgt Pierre foran Ulrik, noe som får 27-åringen til å reagere.

Pierre på sin side, sier at han og Siv bare er venner.

Til VG forteller svensken at det aldri har skjedd noe som skulle tilsi at de to er ekser.

– Jeg har truffet henne to ganger eller noe, og da har flere vært til stede. Vi har rotet, men det var venninnen hennes jeg lå med. Nok et trekantdrama. Jeg havner alltid i trekantdramaer, og det gjorde jeg sannelig da jeg kom inn i «Ex on the beach», også. Det er jo bare ironisk, sier han.

TV-KLARE: Daniel Ohlsson og broren Pierre Louis ankom «Ex on the beach» denne uken – ikke uten dramatikk. Foto: Toke Mathias Riskjær

Trekantdrama ble det blant annet mot slutten av 2015 da det ble kjent at Pierre og blogger og nåværende «Skal vi danse»-deltager Isabel Raad (26) hadde blitt kjærester. Den tidligere «Paradise Hotel»-deltageren ble nemlig først sammen med en annen «Paradise Hotel»-deltager, Martine Sjøhaug, og på sin egen blogg beskyldte Sjøhaug ham for utroskap.

Derfor får scenene som utspilte seg i tirsdagens episode 26-åringen til å reagere.

– Siv og jeg har aldri hatt noe, så jeg vet ikke hvorfor hun får meg til å se ut som hennes eks, eller hvorfor hun skal lage et trekantdrama ut av det her. Jeg så henne liksom som en god venn, derfor kom det litt som et sjokk for meg.

Til VG bekrefter Meyer at hun og Pierre Louis ikke er «skikkelige ekser».

– Nei, det er noe i det Pierre sier. Vi rotet litt i fylla, det var aldri noe mer enn det. Uansett, det skal veldig lite til for å være en eks i «Ex on the beach».

Mediesjef, Discovery Networks Norway, Hanne McBride, sier til VG at det er i «Ex on the beach» som i det virkelige liv, at det av og til er ulike oppfatninger om hvilken relasjon man egentlig har.

– Vi har en tillitsbasert castingprosess, og det er ikke så interessant for hverken oss eller seerne om denne oppfatningen er fullstendig avklart eksene imellom. Hva og hvor mye man må ha gjort eller ikke for å være en eks har vi en ganske vid bedømmelse av.

– Var det sånn at det skulle ekstra lite til i dette tilfellet fordi dere ville ha med Pierre Louis i programmet?

– Pierre har vist før at han gjør en god figur på TV, så det er klart at vi ville ha ham med i programmet, og det så ut som om Siv også var ganske fornøyd med den avgjørelsen. Det var ekstra gøy at han kom opp av vannet med storebroren Daniel, som joker, sier Hanne McBride til VG.

Publisert: 05.09.19 kl. 21:58







