VENTER BARN: Stian Lauritzen og Tiril Sjåstad Christiansen venter barn. Foto: Mattis Sandblad

Tiril Sjåstad Christiansen venter barn

Farmen-programleder og tidligere freestylekjører Tiril Sjåstad Christiansen venter barn.

Det bekrefter Sjåstad Christiansen på sin instagramkonto.

– Holy guacamole. Tror vi skal få nok å gjøre dette året likevel jeg, skriver programlederen på sin instagram profil med et bilde av henne sammen med samboer Stian Lauritzen.

Sjåstad Christiansen har tatt over for Gaute Grøtta Grav som Farmens nye ansikt utad, og rundet nylig av sin første sesong som programleder for Kjendis-utgaven av det populære TV 2-programmet.

Hun startet imidlertid TV-karrieren som programleder for Idrettsgallaen i 2018. I årene før dette nådde hun verdenstoppen i freestyle.

I et tidligere intervju med VG kunne hun fortelle at både nytt hus og ny jobb er på plass i Sjåstad Christiansens totalforandrede liv. Det som skulle bli den største forandringen i livet - sommerens bryllup - lar seg derimot ikke gjennomføre.

Hun og Lauritzen hadde invitert gjester til Italia i sommer, hvor de skulle smis i hymens lenker. Italia er et av de hardest rammede landende i verden, og paret skjønte raskt at bryllupsplanene sto i fare. Hun forhørte seg med snowboardvenninnen Silje Norendal, som endte med å utsette sitt bryllup.

Publisert: 16.05.20 kl. 19:30 Oppdatert: 16.05.20 kl. 19:44

