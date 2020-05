NYTT PAR: John Carew og Pernille Emilie Juvodden. Foto: Frode Hansen/VG/Privat

Pernille Juvodden er John Carews nye kjæreste

John Carew (40) har funnet kjærligheten med Pernille Emilie Juvodden (24).

Nå nettopp

Både Carew og Juvodden har i en lengre periode delt flere kryptiske bilder på Instagram, hvor man kan se at kjærligheten blomstrer.

VG får nå bekreftet at de to er i et forhold.

I anledning nasjonaldagen har Pernille Emilie Juvodden, som er kjent som influencer, blitt intervjuet av motenettstedet Melk og Honning. Her sier Juvodden at planen for nasjonaldagen er «å starte dagen med deilig frokost med familien til kjæresten».

De to ønsker ikke å kommentere saken, men er kjent med at VG omtaler forholdet.

Carew var tidligere fotballspiller på internasjonalt toppnivå, og har spilt 91 landskamper for Norge. Men senere har han også gjort seg bemerket som skuespiller. Det har også ført til at han har knyttet kontakter i Hollywood.

Juvodden jobber blant annet som influencer og modell, og er kjent for sin stilsans.

les også John Carew om å bli onkel for første gang: – Jeg er så forelsket

Carew har tidligere vært i et forhold med Camilla Haukaas, men forholdet tok i 2017 slutt etter tre år, ifølge Dagbladet. Han har også fått medieoppmerksomhet for en Snapchat-spøk som endte i kjæreste-spekulasjoner:

Publisert: 15.05.20 kl. 14:56

Fra andre aviser