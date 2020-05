BLIR PAPPA IGJEN: Gaute Grøtta Grav og kjæresten Cathrine Montero Moen bekrefter babynyhet. Dette blir programlederens tredje barn. Foto: Lise Skogstad

Gaute Grøtta Grav og Cathrine Montero Moen venter barn

Paret poserer på en strand og bekrefter nyheten til Se og Hør.

Det var i en episode av «Lørdagsrådet» i slutten av 2018 at tidligere «Farmen»-programleder Gaute Grøtta Grav (40) bekreftet at han hadde fått seg ny kjæreste. Om lag ett år senere fortalte TV-profilen at det var den tidligere «Robinson»-deltageren Cathrine Montero Moen som er den nye kjæresten hans.

Til Se og Hør bekrefter de at de nå venter sitt første barn sammen. Det gjør de samtidig som de poserer på en strand og med forsidetittelen «Gravid på drømmereise».

Husker du denne? Gaute Grøtta Grav kom med klare tips i 2015 til dem som vil være med i «Farmen»:

– Det er kjempekoselig, og vi gleder oss. At vi skal bli foreldre sammen føles utrolig fint, forteller Gaute Grøtta Grav til bladet.

Han har fra før av to døtre med ekskona Silje Hvarnes (40).

I intervjuet med paret kommer det også fram at Moen er fem måneder på vei. Hun legger ikke skjul på at hun gleder seg til å bli mamma.

– Jeg har alltid drømt om barn, og kunne ikke valgt en bedre barnefar enn Gaute. Jeg ser hvor flink han er med døtrene sine. Han passer på, og engasjerer seg i dem fra morgen til kveld, sier Moen.

