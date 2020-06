PAR: Dennis Quaid og Laura Savoie i Nashville i november i fjor. Foto: Terry Wyatt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dennis Quaid (66) og Laura Savoie (27) giftet seg i hemmelighet

Etter å ha vært kjærester i ett år, kan Hollywood-stjernen og 39 år yngre Savoie kalle seg mann og kone.

– Det var kjærlighet ved første blikk, sier Quaid til People, som også får vise bilder fra vielsen 2. juni.

Quaid og Savoie møttes i jobbsammanheng i mai 2019, fem måneder senere forlovet de seg. Opprinnelig hadde paret planlagt en storslått bryllupsfeiring på Hawaii – hvor han fridde, men det måtte skrinlegges på grunn av coronapandemien.

Privat vielse

I stedet ga Quaid og Savoie hverandre sitt ja i Santa Barbara for tre og en halv uke siden – uten at det er blitt kjent for omverdenen før nå.

– Vi er så glad vi gjorde det. Det handlet om oss, og det var vakkert, sier skuespillerveteranen, kjent fra filmer som «Foreldrefellen», «The Day After Tomorrow» og «Dragonheart».

Dette er Quaids fjerne ekteskap. Han var tidligere gift med P.J. Soles, Meg Ryan som han har ett barn med) og Kimblerly Buffington (som han har to barn med).

Når han nå prøver lykken igjen, satser han på at deres felles tro skal gi en trygg base.

– Vi er begge kristne, og Gud har helt fra starten hatt en finger med i spillet i dette forholdet. Jeg tror den store styrken kommer nettopp derfra.

Blåser av aldersforskjell

Alderforskjellen bryr de seg ikke om, fordi de ifølge Quaid mener de har noe «tidløst over seg».

– Det er kjærlighet, og kjærlighet har det med å overraske deg, sier han.

Savoie har aldri vært gift og har ingen barn. Hun holder er for tiden doktorgradsstudent ved et universitet i Texas, og jobber i tillegg som forskningsassistent og yogalærer.

27-åringen er fascinert av nettopp Quaids modenhet.

– Vi har begge gått gjennom saker og ting for å bli dem vi er i dag, og vi er nå på et stadium der vi er klar for hverandre, sier hun til kjendsmagasinet.

Publisert: 25.06.20

