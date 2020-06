MODIGE MULAN: Yifei Liu spiller hovedrollen i Disney-eventyret Mulan. Foto: Jasin Boland / Disney

Ny premieredato satt for Disneys Mulan

Krigerheltinnen fra Kina blir å se på kinolerretet fra august.

Nyinnspillingen av animasjonsklassikeren Mulan hadde i utgangspunktet premiere i mars, men ble utsatt som følge av coronapandemien.

Fredag bekreftet Disney at verdenspremieren er satt til 21. august.

Filmen omhandler modige Mulan, som kler seg ut som en mann og tar farens plass i kampen mot hunerne som truer med å invadere Kina.

Milliardbudsjett

Filmen ble en publikumsfavoritt da den ble satt opp på kino i 1998.

2020-versjonen vil vise Disney-eventyret svøpt i ny drakt, gjenskapt av ekte mennesker, i en såkalt «live action»-film.

Ifølge The Guardian er dette Disneys mest kostbare innspilling av sitt slag – med et budsjett på rundt to milliarder kroner.

Hovedrolleinnehaver i Disneys prestisjeprosjekt er Yifei Liu (32).

Den Grammy-vinnende artisten Christina Aguilera, som bidro til filmusikken i 1998, vil også ha et musikalsk bidrag 22 år senere.

Publisert: 27.06.20 kl. 09:38

