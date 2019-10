Marius Borg Høiby og Juliane Snekkestad på «Maleficent»-premiere: – Vil prøve å bli sett på som mer enn kjæresten

COLOSSEUM (VG) Juliane Snekkestad hadde med seg samboeren som støtte på visning av hennes hollywoodfilmdebut.

Oppdatert nå nettopp







En rekke norske kjendiser dukket opp på den røde løperen for å se regissør Joachim Rønnings nye Hollywood-film, «Maleficent: Mistress of Evil».

Blant dem var Juliane Snekkestad (23), modell og kjæreste med Marius Borg Høiby (22). Hun har en mindre rolle i filmen.

De to kom sammen, men Marius var ikke så taletrengt.

– Jeg vil jo prøve å bli sett på som mer enn kjæresten til Marius, absolutt, sier Snekkestad til VG.

– Marius er her for min del i dag, og det er veldig hyggelig at han er her for å støtte meg, utdyper hun.

Interessen for forholdet opplever hun som et tveegget sverd.

















– Det er frustrerende å være nyforelsket mens alle skal mene noe. Mye av det som ble skrevet var ikke sant heller. Vi måtte deale med det. Det er ikke alltid lett.

Møtte Angelina

Snekkestad forteller at hun ble kjent med Joachim Rønning mens hun og Marius bodde i London.

– Jeg fortalte at jeg var interessert i skuespill, så fikk jeg en audition. Det var utrolig gøy, og et veldig stort prosjekt. Gøy å se hvordan alt blir til.

Filmens store stjerne, Angelina Jolie, fikk Snekkestad også møtt.

– Det var bare sånn hei og hallo og ha det bra – veldig flott og fin dame.

Hun og Marius bor nå sammen i Tønsberg, noe paret ifølge henne trives godt med.

– Hverdagslivet er helt normalt, jeg pendler mye frem og tilbake til jobb.

Noen nye filmroller kan hun ikke slå i bordet med ennå.

– Nå blir det modelljobbing frem til det eventuelt dukker opp noe annet, sier hun.

Publisert: 14.10.19 kl. 17:56 Oppdatert: 14.10.19 kl. 18:11







Mer om