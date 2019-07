FRAFALT: Det blir ingen rettssak mot Kevin Spacey etter at påtalemyndigheten har droppet saken mot ham. Foto: Steven Senne / TT NYHETSBYRÅN

Overgrepssaken mot Kevin Spacey frafalt

Det melder en rekke amerikanske medier onsdag kveld norsk tid.

Påtalemyndigheten som har siktet Kevin Spacey (59) for seksuelt overgrep, droppet onsdag saken mot skuespilleren, etter at de har sett at saken gjennom flere måneder sakte men sikkert har falt mer og mer fra hverandre, skriver ABC News.

Det hele toppet seg forrige mandag da den fornærmede avbrøt sin forklaring under et rettsmøte.

– Uten vedkommendes forklaring kan saken bli forkastet, sa dommer Thomas S. Barrett i retten i Nantucket forrige mandag.

Skuespiller Kevin Spacey var siktet for å ha dratt ned glidelåsen på buksen til en 18 år gammel mann i 2016 og befølt ham. Hendelsen skal ha skjedd ved en restaurant på ferieøya Nantucket utenfor Cape Cod, der mannen arbeidet som ryddegutt.

Spacey selv nekter for forholdet. Det fortalte hans advokat i januar. Dersom Spacey hadde blitt dømt etter anklagene, risikerte han opptil fem års fengsel og blitt registrert som sexforbryter.

Etter at det ble kjent at påtalemyndigheten frafaller rettssaken mot Kevin Spacey, hadde Mitchell Garabedian, forsvarer til den fornærmede mannen denne kommentaren:

– Min klient og hans familie har utvist en svært stor grad av mot under svært vanskelige omstendigheter. Utover det har jeg ingen kommentar på dette tidspunkt, sa Garabedian.

I begynnelsen av juli ble det også kjent at mannen som anklager Spacey, droppet et sivilt søksmål mot skuespilleren. En begrunnelse ble aldri gjort kjent.

Flere menn har rettet anklager mot Spacey siden metoo-bevegelsen startet i slutten av 2017, skriver AP.

Som følge av anklagene er den Oscar-vinnende skuespillerens rollefigur klippet bort fra filmen «All the Money in the World». Spacey har også fått sparken fra Netflix-serien «House of Cards», hvor han hadde hovedrollen.