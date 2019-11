SLUTT: Petter og Gunhild Stordalen, her avbildet i 2017. Foto: Maja Suslin/TT

Petter Stordalen i sin nye bok: «Jeg kan aldri legge bånd på henne»

I boken fra forrige måned skriver Petter Stordalen (56) om «fem år i unntakstilstand», og om hvordan alt forandret seg igjen da Gunhild Stordalen (40) fikk kreftene og energien tilbake.

Nyheten om kjendisparets brudd slo ned som en «bombe» søndag. Fra midten av november flytter Petter og Gunhild fra hverandre – etter 14 år som kjærester, og ni år etter at de giftet seg.

Da Petter i midten av oktober lanserte boken «Endelig mandag!», var omverdenen uvitende om at det gikk mot brudd mellom ham og kona.

Etter at bruddet ble kjent settes Petters bokbetroelser i et nytt lys.

«Jeg innså at Gunhild og jeg har levd i unntakstilstand i fem år. Ingenting har vært normalt, Ingenting har vært hverdag», tenkte han under en ferie de to hadde i Frankrike tidligere i år, i kjølvannet av den tøffe sykdomsprosessen.

Fem år er gått siden hun fikk påvist den livstruende diagnosen systemisk sklerodermi.

I pressemeldingen om bruddet, skriver de to i fellesskap at de begge har jobbprosjekter som har gjort at de har sett mindre til hverandre. De har sammen funnet ut at de ønsker tid til å gjøre det de brenner for hver for seg.

I boken beskriver Petter det som kan tolkes som blandede følelser rundt den nye tilværelsen i kjølvannet av konas vellykkede behandling – og påfølgende høye arbeidstempo. Han forteller om hvordan alt forandret seg igjen da Gunhild fikk energien tilbake.

«Hun var som en galopphest som sto og hoppet i startområdet, klar til å komme i gang. Hun hadde så mange drømmer og planer hun ville realisere med arbeidet sitt, og som sykdommen hennes hadde bremset henne fra å få gjort noe med i flere år. Alt annet var uviktig for henne, hun hadde fått en ny sjanse, og hun visste ikke hvor lenge den ville vare», skriver han.

Petter forteller om at Gunhild dro ut i verden, fordi det var der EAT-grunnleggeren kunne gjøre en forskjell».

«I perioder reiste hun mye, og jeg ble gående hjemme sammen med bikkja mi, Öbbe. Det var en ny tilværelse igjen, og selv om ingenting var bedre enn at hun fikk gjøre det hun hadde drømt om, var det flere ganger jeg tok meg i å savne tiden på sykehuset i Amsterdam», skriver Petter i «Endelig mandag».

For Petter har det uansett vært viktig at Gunhild får kjøre sitt eget løp.

«Jeg kan aldri legge bånd på henne. Det er bedre at hun er der ute og tenker på meg, enn her hjemme og tenker på alt hun heller ville gjort. Det handler også om tillit», skriver han.

Hotellkongen beskriver månedene på sykehuset som å befinne seg i en boble.

«Selv om det sto om liv og død, var det et fristed fra det egentlige livet og alle de små detaljene du må håndtere. I de månedene var det bare én ting å forholde seg til. Noe konkret. At hun skulle overleve.»

Petter forteller også om psykologbesøk de var på sammen, og at de der fikk høre at det ikke nødvendigvis er de store traumene som er de vanskeligste for mennesker å bearbeide, men den jevne strømmen av de små og hverdagslige problemene.

Likevel står hverdagene høyt i kurs hos Petter, som har gitt boken undertittelen «10 bud for å elske hverdagen og nå målene du har satt deg». Når han beskriver konas glede over å runde av deres fire uker lange sommerferie i Frankrike i august i år, kommer det tydelig frem at også hun er i sitt ess når hverdagen kaller.

«Jeg reiste meg og gikk opp på rommet. Gunhild hadde allerede pakket ferdig og snudde seg da jeg kom inn.

Hun smilte.

«Jeg gleder meg», sa hun.

«Til hva?», spurte jeg.

«Til å dra hjem med deg», sa hun. «Men mest av alt gleder jeg meg til i morgen.»

«I morgen?», spurte jeg. «Hva skjer da?»

«Har du glemt det?», spurte hun mens hun lo og gikk inn på badet.

«I morgen», ropte hun, «er endelig den dagen jeg har gledet meg til i fem år. »

Jeg tittet på henne gjennom glasset i døra. Hun snudde seg mot meg og smilte.

«I morgen», sa hun, «er det mandag.

I sin fjorårsbok «Det store bildet» fortalte Gunhild Stordalen mye om forholdet dem imellom, hvor mye er knyttet opp mot sykdomsforløpet. Hun sendte også en varm takk til ektemannen til slutt i boken.

«Kjære Petter. Uten deg hadde hverken EAT eller jeg vært her i dag. Jeg skylder deg alt», skrev hun.

VG får opplyst fra Ida Holen, kommunikasjonssjef for Petter A. Stordalen, at hverken Petter eller Gunhild vil kommentere bruddet utover det som står i søndagens pressemelding.

