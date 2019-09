NRK beklager etter værtabbe: – Det skal ikke skje

Etter «Dagsrevyen» følger «Været». Men onsdagens NRK-værmelding gikk ikke helt etter planen.

– Varmen er nok over for denne gang, for det er nemlig en front som har passert over Sør-Norge i løpet av dagen i dag.

Slik startet værmelder Siri Wiberg onsdagens værmelding etter Dagsrevyen på NRK.

Så ble hun med ett litt mer skjelven i stemmen. Kartene hun ventet på i bakgrunnen dukket nemlig aldri opp, bildet av en strand fortsatte å pryde skjermen.

TRØBLETE SENDING: Siri Wiberg ledet onsdagens værsending på NRK uten at kartene dukket opp på skjermen bak henne. Foto: NRK

– Det er mulig det ikke står «on air» på værkartene, så hvis de oppe i regi kunne satt på «on air» blir jeg veldig glad, fortsatte værmelderen, før hun prøvde å hente seg inn til det hun er satt til å gjøre.

– Det er i hvert fall nedbør på gang i Nord-Norge etter at det har vært sommervær i dag, sa hun.

Kartene, de var fortsatt ikke å se.

– Jeg vet ikke om jeg skal fortsette å prate før jeg får kartene på «on air», men. Jeg har trykket et par ganger, så da hopper vi sikkert videre uansett. Jeg kan i hvert fall ta morgendagens vær, lød det fra Wiberg.

Prosjektleder for «Dagsrevyen» i NRK, Hanna Thorsen, sier til VG at det rett og slett var en teknisk feil som gjorde at kartene ikke dukket opp i sendingen.

– Det er bare å beklage at vi ikke leverte det produktet vi skal levere. Det skal ikke skje. Men Siri beholdt roen og gjorde en veldig god jobb i situasjonen som oppsto. Hun formidlet været muntlig, selv om grafikk og bilder ikke var med oss, mener Thorsen, som sjelden opplever problemer som dette.

– Jeg kan ikke huske at det har skjedd før. Vi pleier å ha gode backup-systemer som skal forhindre at slikt skjer, så vi får bare gå det opp og finne ut hva som var årsaken til at dette skjedde.

Thorsen har ikke selv vært i kontakt med værmelder Siri Wiberg etter onsdagens NRK-glipp.

– Men vaktsjef har snakket med henne, og hun tok det veldig greit. Hun skal ha ros for at hun beholdt roen som hun gjorde, mener hun.

