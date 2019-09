ARTISTEN: Det tidligere One Direction-medlemmet har vært gjennom flere vanskelige perioder. Foto: Bryan Steffy / AFP

Louis Tomlinson snakker ut etter søsterens død: – Har vært på bunnen

To år etter One Direction-stjernen mistet moren til leukemi, døde søsteren hans av en overdose.

I et nytt intervju med The Guardian forteller artisten om den mørke tiden etter både søsteren og morens død.

– Det høres dumt ut å si, men den mørke perioden jeg har vært igjennom nå, har gitt meg styrke i livet mitt, sier Louis Tomlinson til avisen.

Félicité Tomlinson døde av en overdose i mars.

Først ble dødsårsaken vurdert som et hjerteinfarkt, men i september konkluderte embetsmann Shirley Radcliffe at dødsårsaken var en overdose med kombinasjon av medikamenter som Xanax, OxyContin og kokain.

– Jeg har vært på bunnen. Uansett hva karrieren min kommer til å kaste etter meg, føler jeg det ikke kommer til å bli så stort eller emosjonelt som dette. Underlig nok har jeg gjort noe som er veldig mørkt, til noe som styrker meg, sier han.

Det tidligere One Direction-medlemmet har vært gjennom flere vanskelige perioder. Tomlinson mistet moren til leukemi i desember 2016, og halvannet år senere fikk faren hans leverkreft-diagnosen.

Han legger til at fansen har vært en viktig støtte for ham under sørgeperioden.

– Vi har vært igjennom mørke perioder sammen. De tingene jeg har vært gjennom bærer også en følelsesmessig vekt på fansen. Og jeg følte deres kjærlighet og støtte, sier han til avisen, og legger til:

– Jeg vil ikke at noen skal syns synd på meg. Det er ikke slik jeg føler om meg selv.

