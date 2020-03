PÅ JOBB: Prins Charles under et veldedighetsarrangement i London 10. mars i år. Nå er han smittet av coronaviruset. Foto: Tim P Whitby / PA Wire

Prins Charles smittet av coronavirus

Prins Charles (71), prinsen av Wales, har testet positivt for coronaviruset. Det melder den britiske TV-kanalen ITV.

Oppdatert nå nettopp

Prinsen er den eldste sønnen til dronning Elisabeth II av Storbritannia og prins Philip, og nærmeste arving til den britiske tronen.

En talsperson for slottet sier at prinsen har hatt milde symptomer og ellers fortsatt har god helse, ifølge Sky News.

Talspersonen legger til at hans kone Camilla, hertuginne av Cornwall, også har blitt testet men ikke har viruset.

Se video - Siste nytt om corona-viruset, prins Charles smittet:

Enn så lenge er det uvisst hvordan 71-åringen har blitt smittet av viruset, men han har hatt mange offentlige oppdrag den siste tiden.

Han er imidlertid ikke den første kongelige som har fått påvist covid-19. For en drøy uke siden ble det kjent at fyrst Albert av Monaco (62) er smittet. Fyrst Albert og prins Charles møtte hverandre på et veldedighetsarrangement for ti dager siden.

OGSÅ SMITTET: Fyrst Albert av Monaco har også fått coronaviruset. Foto: Niall Carson / PA Wire

les også Frp med nye knallharde krav: Staten må ta regninger til coronakrise-rammede bedrifter

– I henhold til råd fra myndigheter og medisinsk personell vil prinsen og hertuginnen nå isolere seg i sitt hjem i Skottland, lyder det i meldingen, skriver Sky News.

I Storbritannia er over 8.000 bekreftet smittet, mens 422 personer har dødd av viruset.

Sett denne? Smitten ute av kontroll, sier helsearbeidere i Iran:

Flere profilerte mennesker har gått ut og fortalt at de er smittet av coronavirus. Blant de første var den amerikanske skuespilleren Tom Hanks og hans kone Rita Wilson. Paret har vært åpne om både sykdomsforløpet, sykehusinnleggelser og hvordan det er å være i karantene. Nå er de på bedringens vei.

Den norske Hollywood-skuespilleren Kristoffer Hivju fortalte i forrige uke at han må holde seg hjemme på etter å ha blitt coronasmittet. Skuespiller Marit Adeleide Andreassen har også blitt rammet av viruset og har tidligere fortalt til VG at hun smittet et helt middagsselskap.

les også Nye tall fra WHO: Tester 44 vaksiner mot coronavirus

Den tidligere filmmogulen Harvey Weinstein startet nylig soningen av sin dom på 23 år i fengsel for voldtekt og seksuelle overgep. Etter kun få dager i fengsel fikk han påvist coronasmitte.

Tirsdag døde den kamerunske jazzmusikeren Manu Dibago av covid-19. Han ble 86 år gammel.

Virusepidemien har dessuten utsatt innspillinger av en rekke filmer og TV-serier.

Saken oppdateres.

Publisert: 25.03.20 kl. 11:46 Oppdatert: 25.03.20 kl. 12:12

Les også

Mer om Prins Charles Coronaviruset

Fra andre aviser