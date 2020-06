FRISK OG RASK: – Helsen er bra, jeg er frisk og rask, forsikrer Tore Halvorsen, som var gjennom en hjerteoperasjon for noen år siden. Nå solodebuterer 70-åringen med platen «Godt å se deg igjen». Foto: Anita Høyby Gotehus

Solodebuterer som 70-åring: – På tide!

Tore Halvorsen er helt sentral i norsk dansebandhistorie gjennom over 50 år som vokalist – i begynnelsen i Katho, men spesielt i Ole Ivars. Men først nå kommer det ei plate som bærer kun hans navn.

– Jeg tenkte vel som så at når jeg har passert 70 – og etter 55 år på veien som musikant – var det egentlig på tide å komme med en egen plate, sier Halvorsen til VG.

«Godt å se deg igjen» heter solodebuten hans. Og det er ingen ny tanke å gi ut en plate med eget stoff.

– Nei, jeg har hatt tilbudet i mange år, men det har liksom aldri blitt noe ut av det, sier han.

– Jeg husker jo godt at Audun Tylden var veldig på meg en gang da jeg sang i Katho. Han skulle en tur til Nashville og sa at jeg bare måtte slenge meg med, så kunne vi lage ei countryplate sammen. Da måtte jeg innrømme at det hadde jeg ikke råd til – jeg var med i Katho og hadde ikke råd til en slik tur. Pytt, sa Tylden, det tar vi som forskudd på royalty, mente han. Men det ble aldri noe av den turen, sier Tore Halvorsen.

For halvannet år siden gikk han brått ut av Ole Ivars etter over tredve år i bandet.

For danseband-tilhengere kom det som et lite sjokk at landeplager (i positiv forstand!) som «Kalle med fela», «Spellemannsblod», «Nei så tjukk du er blitt» og ikke minst «Jag trodde änglarna fanns», ikke lenger skulle synges fra scenen med Halvorsens velkjente røst under en Ole Ivars-konsert.

– Nei, jeg ble rett og slett litt lei, uttalte Halvorsen til VG den gangen.

Han har ikke angret et sekund på avgjørelsen.

– Nei, vet du det har gått veldig greit. Jeg hadde faktisk ikke drømt om at det skulle gå så greit!

– Har du hatt noe kontakt med Ole Ivars-sjef William Kristoffersen i etterkant av at du sa opp i bandet?

– Nei, ikke mye – det har liksom ikke blitt til det. Men for all del – vi har da snakket om det aller meste i alle årene vi var sammen, at det er vel ikke mer å prate om. Vi er gode venner, vi! Men han sa det i en e-post her om dagen, at han ikke hadde sett gutta i bandet på et halvt år. Tenk det da!

50 ÅR i 2014: Dansebandet Ole Ivars fylte 50 år i 2014. Foran fra venstre: Ole Ødegård (68) og William Kristoffersen (63) Midten: Thore Halvorsen (65) Bak fra venstre: Arild Engh (68), Bjørn Elvestad (61) og Arne Willy Foss (68). Foto: Ole Ivars

Halvorsen forteller om et svært travelt år etter tiden med Ole Ivars.

– Jeg tror jeg aldri har hatt mer å gjøre noen gang enn det jeg hadde i fjor. Og det så bra ut i år også, helt til coronaen smalt. Da var det på med håndbrekket så det holdt. Det er fortvilet, vet du. Alt av store dansegallaer er stengt også – Sel og Seljord, for eksempel. Blir ingenting der i år, sier han.

– Vi skal streame en konsert sammen med Contrazt og Ingemars fra Storefjell den 4. juli, men det er jo ingen fullgod erstatning. Det er både ergerlig og fortvilet at man ikke kan opptre for folk når man har ei plate ut.

VIL SPILLE IGJEN: – Jeg spiller mye for eldre på sykehjem og slikt – det trives jeg veldig godt med. Det savner jeg veldig, sier Tore Halvorsen. Foto: Anita Høyby Gotehus

På «Godt å se deg igjen» har han samlet noen sanger som betyr noe for han, og noen sanger som gode kolleger og venner har skrevet til han. Pluss et par egenkomponerte. På «Key To My Heart» synger han duett med datteren Tina Mari Halvorsen.

– Det er mange ulike stilarter, mildt sagt – hummer og kanari, om du vil. Men jeg synes det er greit, jeg. Jeg synes sjøl det er kjedelig å høre gjennom ei hel plate der bare en eller to låter fenger deg. Slik er det ikke her, mener nå iallfall jeg, sier han.

– Det høres ut som om du er i ferd med å fjerne deg litt fra dansebandmusikken?

– Ja, egentlig har jeg prøvd så godt jeg kan å fjerne meg litt fra det stempelet, det er jo ikke helt stuerent, vet du. Jeg liker danseband, jeg altså, men det er fryktelig mange dårlige danseband der ute, mener Halvorsen.

Coronatiden har han brukt hjemme med «eta og spise godt, se tv og gå på butikken», som han sier. Brakkesyke kjente Tore Halvorsen helt klart på.

– Jeg tror jeg var på hytta to minutter etter at besøksforbudet ble opphevet. Det var jammen stas å komme dit, sier Halvorsen, som er bosatt på Hamar, men har hytte rett ved Storsjøen på sine barndoms trakter ved Åkrestrømmen i Rendalen.

Nå lengter han ut på veien igjen og håper at de strengeste restriksjonene lempes på mot slutten av sommeren.

– Det var jo et ganske så bra trøkk før coronaen kom. Det var ordentlig trivelig å reise rundt med bobilen – som er orkesterbil også. Nei, jeg savner det fælt, jeg gjør det.

GÅR SOLO: Hjemme hos den kjente og kjære vokalisten i leiligheten på Hamar Vest i 2018. Foto: Geir Olsen, VG

