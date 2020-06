STJERNEPAR: Kim Kardashian West og Kanye West på Vanity Fair-festen i forbindelse med Oscar-gallaen på nyårt. Foto: RINGO CHIU / EPA

TMZ: Kim og Kanye ber tidligere ansatt holde munn

Kim Kardashian West (39) og Kanye West (42) skal ha truet en tidligere livvakt med søksmål dersom han ikke slutter å snakke om dem, skriver TMZ.

Kjendisparet misliker sterkt at livvakten, som jobbet for dem frem til 2016, forteller om livet i kulissene.

TMZ viser til et brev som Steve Stanulis skal ha fått tilsendt fra Kim og Kanye, der de angivelig skriver at hvis han snakker enda en gang om tiden med dem, så vil han bli saksøkt for mange millioner dollar.

Bakgrunnen for bråket er at Stanulis for noen uker siden stilte opp i Hollywood Raw Podcast og kom med det som Kim og Kanye mener er «usanne og krenkende påstander».

I podkasten uttalte Stanulis, som nå er skuespiller, at Kanye pleide å ha «latterlige regler». Blant annet hevder han at Kanye ble sint hvis livvakten hindret en paparazzifotograf i å ta bilder. Stanulis uttalte også at Kanye er den mest humørsyke og mest kravstore kjendisen han har jobbet for.

I brevet med søksmåladvarselen skriver realitystjernen og rapperen også at den tidligere livvakten har brutt taushetsplikten. Paret viser til en skriftlig avtale partene skal ha inngått for fire år siden, om at Stanulis ikke har lov til å snakke om dem til andre.

Zack Teperman, talsperson for Stanulis, sier til TMZ at det ikke foreligger noen skriftlig konfidensialitetsavtale, og at Stanulis har sitt på det tørre.

– Min klient stilte opp i en podkast for å reklamere for sin nye film, og gamle historier som allerede verserer, dukket opp igjen. At Kanye og Kims advokater sender et truende brev for å mobbe min klient, er urimelig. Min klient har allerede gjort det klart at han har stor respekt for Kanye og for tiden de jobbet sammen, lyder det fra Teperman.

Også for fire år siden fikk eks-livvakten på pukkelen for å uttale seg til omverdenen om Kim og Kanye. Nettopp den krangelen skal ha vært årsaken til at han ble sparket som livvakt.

Hverken Kim eller Kanye har kommentert saken eller det aktuelle brevet.

Stanulis dukker for øvrig snart opp i filmen «5th Borough» med blant andre Tara Reid (44).

Publisert: 01.06.20 kl. 19:38

