SPILLER BOND: Daniel Craig nok en gang klar for rollen som James Bond, for femte gang. Foto: Michael Sohn / TT NYHETSBYRÅN

Avslører detaljer om nye James Bond: Ikke lenger i tjeneste

007-produksjonen serverte torsdag live-sending på sin egen Twitter-konto fra et ikonisk Bond-innspillingssted på Jamaica. Der kom det fram at en danske og en Oscar-vinner er med i neste film.

Innspillingen av nok en James Bond-film er godt i gang. Filmen, som enn så lenge bare har prosjekttittelen «Bond 25», er den 25. i rekken om den britiske agenten.

Torsdag skriver Bond-kontoen dette på Twitter:

«Klokka 14.10: Live-avsløringer, som du kan se her på Twitter. Har du et spørsmål til skuespillerne. Nå har du sjansen».

Sendingen viser seg å være fra Ian Flemings «Golden Eye»-villa på Jamaica, og har blant annet med regissør Cary Joji Fukunaga og produsent Barbara Broccoli.

– Bond er ikke i aktiv tjeneste når vi møter ham igjen. Vi starter reisen hans her på Jamaica, forteller produsenten som ikke vil røpe noen tittel ennå.

Han sier at filmen starter med at Bond slapper av i sitt «spirituelle hjem».

– Vi har allerede spilt inn i Norge på grunn av været, og etter Jamaica skal vi til London, forteller Fukunaga.

Regissøren røper også noen nye ansikter til den kommende filmen - deriblant dansken David Dencik som også var å se i både filmen «Snømannen» og TV-serien «Rigg 45» mot Jakob Oftebro.

BOND-AKTUELL: David Dencik er med i den kommende James Bond-filmen. Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

Også Oscar-vinner Rami Malek ble etter tidligere rykter bekreftet som fersk Bond-skurk. Han var nylig å se som Freddie Mercury i «Bohemian Rhapsody»- en rolle han høstet mange priser for.

Også franske Léa Seydoux er med igjen som Madeleine Swann, og Naomie Harris er tilbake som Eve Monnypenny. Andre vi får gjensyn med er Ralph Finnes som M, og ben Wishaw som Q.

Av nykommere får vi Lashana Lynch, Dali Benssalah og Billy Magnussen. Sistnevnte spilte i Fukunagas Netflix-versjon av norske «Maniac».

NYKOMMER: Også Rami Malek er med i «Bond25» Foto: Alberto Rodriguez / PA Wire

I starten av april kunne VG vise fram bilder fra innspillingen, som delvis foregår i Norge. Den ukelange innspillingen her til lands foregikk i Hakadal i Nittedal kommune og startet 25. mars.

Det har vært et enormt hemmelighetskremmeri rundt filmen, og det var først i februar i år klart at deler av filmen skulle spilles inn i Norge. Det var Varingen/Romerikes Blad som først kunne melde dette etter at de fikk ut dokumenter fra blant annet Arbeidstilsynet.

I produksjonsselskapets søknad til Arbeidstilsynet ble det beskrevet en scene med en 13-åring ved Langvann i Hakadal. I søknaden står det: «Et barn skyter en inntrenger. Hun blir jaget av en annen inntrenger og løper ut på en islagt innsjø».

BOND: Daniel Craig i oktober 2015, på premieren av «Spectre». Foto: Benoit Tessier / REUTERS

Så mye mer enn det, og at Hollywood -stjernen Daniel Craig fortsatt spiller James Bond, vet vi ikke. Torsdag klokka 14.10 vil imidlertid flere detaljer bli fremlagt for offentligheten. Det melder James Bonds offisielle Twitter-konto.

Grunnen til at noen scener i den nye Bond-filmen er lagt til Norge er at Norsk filminstitutt har bidratt med 47 millioner kroner i produksjonsstøtte til filmen.

– Vi er glade for at innspillingen av filmen med foreløpig tittel «B25», er vurdert lagt til Norge. Tilskuddsrammen vi tilbyr filminnspillingen, 47 millioner kroner, er den største i incentivordningens historie, sier Stine Helgeland i Norsk filminstitutt i en pressemelding. 25. januar i år.

