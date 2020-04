FOR LITE TID: Petter og Gunhild Stordalen, her sammen i 2016. Foto: Pontus Höök/NTB

Gunhild Stordalen om bruddet med Petter: – Ble veldig lite «vi»

Hennes sykdom og organisasjonsvirksomhet levnet lite tid til å pleie forholdet, forteller Gunhild Stordalen i et nytt intervju.

Bruddet mellom ekteparet Stordalen i november 2019 kom som et sjokk for mange.

Nå redegjør hun for årsakene i et intervju med svenske Femina, hvor hun blant annet gjør det klart at eksmannen for alltid vil være hennes livs store kjærlighet – og at hun ikke hadde overlevd sin systemisk sklerose-diagnose om det ikke var for ham.

I intervjuet fremgår det at behandlingen hun fikk i Nederland kostet rundt en halv million kroner per gang – men det som virkelig ville gjort det umulig for henne uten ham var å bo på hotell i nærheten av sykehuset i til sammen to år.

Vanskelig å forstå

– Jeg vet at det er mange som har vanskelig for å forstå hvordan vi som var så bra sammen ikke greide det. Men samtidig må man forstå at en tilværelse der man er syk hele tiden innebærer ekstremt mye stress. Vi trodde hver gang vi var gjennom en behandling at «nå, nå blir det bedre», men så ble jeg syk igjen, sier hun til magasinet.

Gunhild, som beholder eksmannens etternavn, forteller at det gikk greit så lenge hun holdt på med sin doktorgrad og var aktiv i styret for Petters hotellkjede Nordic Choice. Da reiste de mye, men sammen.

Hennes engasjement i organisasjonen EAT tok imidlertid mer og mer av tiden hennes. Dette kombinert med livstruende sykdom og omfattende behandling ga følgende sum:

– Til slutt ble det veldig lite «vi».

Stolt veskebærer

Det svenske magasinet påpeker ironien i at Gunhild fikk EAT i morgengave av Petter – noe hun også ler av, men passer samtidig på å påpeke at han alltid støttet henne i å følge sitt eget engasjement.

– Når Petter har sagt at han er «verdens stolteste veskebærer» har han ikke kokettert. Hvor mange menn er det som tar et steg bakover og sender sin kone til Davos for å møte verdens ledere og største investorer, spør hun retorisk.

I et intervju med Expressen publisert like etter bruddet i november – men gjort før bruddet ble offentlig kjent – fortalte Petter Stordalen at tid hadde blitt en mangelvare i ekteskapet.

– Noe av det man mister da, er det vi hadde i starten: Tid sammen. Hun var alltid med meg på reise, jeg var alltid med henne. Så ble Gunhilds marked verden og hun visste at om hun skulle realisere de tingene hun drømte om, så kunne hun ikke gjøre det fra Oslo eller Stockholm, sa han da.

Publisert: 23.04.20 kl. 11:29

