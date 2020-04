I PERMISJON: Mads Ousdal og hans kolleger ved Nationaltheatret tvinges ut i permisjon på grunn av coronaviruset. Nå jobber teatret med alternative løsninger for å holde på publikum. Foto: Frode Hansen / VG

Permitterte Mads Ousdal: – Trist

Mandag fikk Mads Ousdal og hans skuespillerkolleger ved Nationaltheatret varsel om delvis permittering sammen med rundt 1000 andre ved hovedstadens scener.

– Det viktigste vi driver med er møtet mellom publikum og scene. Når publikum ikke får lov til å komme, ja da står vi igjen med med en tom scene. Dette er selvfølgelig trist, sier Mads Ousdal til VG.

Han er heller ikke umiddelbart optimist rundt når teateret kan åpne igjen.

– Med tanke på at når alt dette er over og samfunnet skal prøve å normalisere seg, så er vel ikke den første tanken i folks hoder at: «Søren, vi skulle ikke kjøpt oss en teaterbillett da, og satt oss litt tett sammen med 700 andre i en times tid eller to? Det er visst et bra stykke!» sier Ousdal.

Teatre og scener over hele landet har stengt ned. Bare mandag denne uken ble 598 ansatte helt eller delvis permittert ved Den Norske Opera & Ballett. Alt er avlyst i Operaen, foreløpig ut april.

– Vi får ikke utført oppdraget vårt slik situasjonen er nå. Coronapandemien rammer økonomien vår hardt, selv om vi mottar betydelig statsstøtte. Et stengt operahus og avlyste forestillinger er et stort inntektstap, sier administrerende direktør Geir Bergkastet i en pressemelding fra Operaen.

Samtidig permitteres 80 av arbeidsstokken ved Oslo Nye Teater og 250 medarbeidere ved Det Norske Teatret. Ved Nationaltheatret permitteres 260 medarbeidere.

– Skuespillerne blir derimot ikke 100 prosent permittert, forteller Nationaltheatrets informasjonssjef Øystein Hygen Christiansen.

– Grunnen til dette er at skuespillere og kunstneriske krefter skal ha mulighet til å ivareta sine fagområder, bidra i teatrets digitale tilstedeværelse og være raskt klare når myndighetene åpner for å spille teater igjen, forklarer han.

Skuespiller Ine Jansen sier hun har forståelse for at teatret må permittere nå som billettinntektene har falt bort og alle forestillinger er avlyst.

– Hverken publikum eller vi ønsker å være tette på hverandre nå, sier hun.

PERMITTERT: Ine Jansen skulle egentlig hatt premiere på «Møt meg ved morgengry» den 26. mars og hadde så sent som i går morges tekstgjennomgang med kollega Ingjerd Egeberg på Zoom.til en tekstgjennomgang av «Møt meg ved morgengry» som skulle hatt premiere 26 mars – på zoom. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– For min del kommer permitteringen et par hakk bak viktigheten av at vi alle nå må ta et felles samfunnsansvar. Men at vi savner jobben vår, og at det er skremmende med uforutsigbarheten – det er det ingen tvil om, sier Jansen.

– I ensemblet er det allerede mange tanker om hva vi kan gjøre i denne tiden, hvilke plattformer som kan brukes og ulike kunstneriske ideer. Mailtråden er lang, sier Ine Jansen.

Hun får følge av tillitsvalgt for skuespillerne ved Nationaltheatret, Liv Bernhoft Osa.

– Vi synes selvfølgelig det er trist å bli permitterte fra jobbene våre. Så nå er det nye tider også for teatret, samtidig som det er mye kreativitet ute og går i ensemblet. Kanskje kan dette føre til noe godt likevel, men vi håper selvfølgelig å være tilbake på teatret i nærmeste fremtid, sier Bernhoft Osa til VG.

Som tillitsvalgt har hun sittet i lange møter før permitteringsvarselet kom, og bare timer etterpå hadde skuespillerne krisemøte på Zoom. Selv opplevde Liv Bernhoft Osa beskjeden om å avlyse alle forestillinger som dramatisk.

– Jeg satt i sminkestolen før «Menneske, kjære Menneske» som går på Amfi – den 10. mars kl. 18.35 – da det gikk over høyttaleren: «Til alle på huset – alle forestillinger på huset er avlyst!». Jeg visste med en gang, at fra nå av er alt forandret, det var nesten et historisk øyeblikk, forteller hun.

PERMITTERT: Som tillitsvalgt ved Nationaltheatret har Liv Bernhoft Osa vært gjennom mange krisemøter, men men permittering ved teateret var ikke til å unngå. Foto: Frode Hansen

Mads Ousdal sier at prosessen med å tenke annerledes rundt arbeidshverdag og repertoar allerede er i gang ettersom de snart skal ut av huset i forbindelse med renovering av teatret.

– Teatret har holdt det gående i 120 år og har overlevd krig og brann; det kommer ikke til å la seg kvele av et lite virus. Det er jeg sikker på. Kanskje får 70-tallets oppsøkende teater en renessanse, bare ikke for tett, takk!

Allerede førstkommende torsdag skal Per Christian Ellefsen spille inn materiale som teatersjef Hanne Tømta tror kan bli et engasjerende og litt annerledes påskebudskap, forteller hun.

– Vi ønsker naturligvis å være til stede for publikum på ulike digitale scener. Vi jobber med flere alternative spor for å realisere dette, sier Tømta til VG.

STENGT: 260 medarbeidere fikk varsel om permittering, helt eller delvis, ved Nationaltheatret denne uken. Foto: Jørgen Braastad

Publisert: 01.04.20 kl. 12:40

