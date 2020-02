MGP-sjef sier folkejuryen ikke så livesendingen

NRK-SJEF: Vibeke Fürst Haugen er fungerende kringkastingssjef for tiden. Hun var til stede under MGP-finalen i Trondheim Spektrum, og møtte pressen etter finalen. Helt til venstre: NRK-redaktør for kultur og underholdning, Charlo Halvorsen. Foto: Tore Meek, NTB Scanpix