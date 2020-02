SVARER PÅ KRITIKKEN: Stig Karlsen måtte svare på hva som gikk galt under finalesendingen lørdag. Foto: Tore Meek

MGP-sjef: Folkejuryen så ikke livesendingen

TRONDHEIM/OSLO (VG) MGP-sjef Stig Karlsen sier at folkejuryens stemmer var basert på studioinnspillingene og ikke den store finalen med de ti MGP-finalistene.

– Den juryen på 30 er en folkejury med god spredning i alder og geografi. Artistene var også opplyst om at denne vurderingen ble gjort på bakgrunn av studioinnspillingene. Back-upen er basert på studioinnspillingen, sier MGP-sjef Stig Karlsen.

Karlsen ble også konfrontert med at blant annet Didrik og Emil hadde regissert er nytt sceneshow til finalesendingen

– Alle låtene er vurdert likt, og vurderingen er basert på studioversjonene.

MGP-sjefen svarte også bekreftende at det ville være hundre prosent uaktuelt med en ny avstemning.

Taus NRK-sjef

Fungerende kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen ville ikke la seg intervjue om avstemnings-kaoset i MGP-finalen etter at hun landet på Gardermoen søndag.

– Jeg forstår at dere gjerne vil vite mer. Men vi har ikke gjort noen ordentlig evaluering av det som skjedde. Derfor ønsker jeg ikke å stille til intervju om dette i dag. Jeg har ikke noe mer å si enn det som ble sagt lørdag kveld, sier Fürst Haugen til VG søndag formiddag.

NRK-SJEF: Vibeke Fürst Haugen er fungerende kringkastingssjef for tiden. Hun var til stede under MGP-finalen i Trondheim Spektrum, og møtte pressen etter finalen. Helt til venstre: NRK-redaktør for kultur og underholdning, Charlo Halvorsen. Foto: Tore Meek, NTB Scanpix

Sondrey: Hadde jo ikke behøvd å ha den finalen

Artisten Sondrey som røk ut før sluttrunden i finalen, er svært skuffet like etter at han har fått vite at folkejuryens beslutning ikke baserte seg på finalen, men den tidligere studioinnspillingen av låtene.

– Da hadde vi jo ikke behøvd å ha den finalen. Dette var skuffende, dette var en dårlig beskjed å få. Dette visste jeg som artist ingenting om. Men jeg får ikke gjort noe med det. Nå må jeg bare legge dette bak meg og gå videre, sier Sondrey til VG.

Fungerende kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen, vil ennå ikke si noe om de tekniske årsakene til avstemnings-kaoset:

– Det må vi nå prøve å finne ut av de nærmeste dagene, svarer Fürst Haugen.

– Du kan i det minste svare på hvordan du har det dagen derpå MGP-finalen?

– Jeg synes fortsatt at det ble leit at vi fikk tekniske problemer med avstemnings-systemet. Samtidig er jeg trygg på at vi fikk en verdig vinner. Forhåndsfavoritten vant, sier Fürst Haugen og gjentar sine svar fra lørdag kveld.

Ytterligere spørsmål avviser hun å svare på til etter at NRK har evaluert både avstemningen, emojii-eksperimentet og reserveløsningen med en folkejury på 30 personer.

Spekulasjoner om at artistene ikke var kjent med at en folkejury var satt opp som backup-løsning, avvises av både av NRK og fra artist-siden.

VG er kjent med at folkejury er nevnt som en reserveløsning ved tekniske problemer - i kontrakten med MGP-artistene.

– Et sammensurium

En rekke managere og artister kritiserte NRKs back-up-løsning etter at musikkunderholdningens flaggskip måtte knele for stemmekrøll lørdag.

Tone Damlis manager, David Eriksen, kalte det en «skandale», mens Didrik og Emils manager trakk paralleller til Jahn Teigens «Optimist» fra 1989 - hvor forhåndsfavoritten ikke nådde finalen.

En av lørdagens favoritter var arendalsjenta Raylee Kristiansen (22), som røk da fire superfinalister skulle bli til to.

– Dette var et sammensurium og rot som ingen fortjente å være en del av. Og aller, aller minst folket, som ikke fikk ta del i den festen de ble lovet, sier rådgiver i team Raylee Kjetil Håkon Leira.

Og fortsetter:

– Og ikke minst er det synd på de ti artistene, som trolig leverte det sterkeste finaleheatet i Melodi Grand Prix’ 60 år lange historie.

SHOWET: Raylee (22) med et spektakulært sceneshow i Trondheim spektrum lørdag. Foto: Tore Meek

Utenlandsk fanskare

22-åringen er på nåværende tidspunkt lyttet til over 1,4 millioner ganger på strømmetjenesten Spotify - og er i en særklasse.

NRKs nettbaserte avstemningssystem var også åpent for stemmer fra utlandet.

– Slik vi har oppfattet regelverket, så var det mulig. Det er ingen tvil om at Raylee har en stor fanskare, også utenfor Norge, sier Leira.

Men er kjapp med å påpeke:

– Jeg vil understreke at hverken jeg eller mine kolleger vil bruke stemmerotet som noen slags unnskyldning. Vi i team Raylee ønsker Ulrikke all mulig hell og lykke.

Ingen av artistenes managere, som VG har vært i kontakt med, har mottatt noen informasjon i etterkant fra NRK om hva som skjedde lørdag.

Publisert: 16.02.20 kl. 11:26 Oppdatert: 16.02.20 kl. 12:08

