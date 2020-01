HAGELEK: Prins Harry avbildet i den store hagen rundt Buckingham Palace under et rugbyarrangement for barn i fjor. FOTO: Yui Mok / PA Wire

Prins Harry får ikke medhold i klage

Nå har klagen mot avisen The Mail on Sunday blitt tilbakevist.

Prins Harry klaget inn avisen The Mail on Sunday til IPSO, som er britenes svar på PFU, for en artikkel fra 28. april.

I den aktuelle saken ble det vist til et innlegg som prins Harry hadde publisert på sin Instagram-konto. Avisen hevdet prinsen ikke fortalte «hele historien» bak bildene, og at han unngikk å forklare under hvilke omstendigheter bildene ble tatt.

Artikkelen fra april hevdet videre at ett av bildene ble redigert slik at følgerne ikke skulle se tauet som elefanten hadde rundt bakbeinet (bilde nummer ni under), og at prinsen unngikk å formidle at noen av de andre dyrene han tok bilder av var dopet ned.

The Mail on Sunday er for øvrig søsteravisen til The Daily Mail, som hertugparet av Sussex saksøker for å ha publisert et håndskrevet brev Meghan sendte til faren.

I klagen mot The Mail on Sunday mente Harry at avisen hadde vært unøyaktig i sin sak, fordi de med dette indikerte at prinsen villedet publikum med vilje til å tro at han var en dyktig dyrefotograf. Han forklarte IPSO at grunnen til at han hadde lastet opp bildene var å vie oppmerksomhet og støtte til Earth Day – ikke for å vise fram sitt fototalent. Redigeringen av bildet hadde han gjort i henhold til Instagrams krav om billedformat, hevdet prinsen.

Tilbakevist

I sin klage hevdet han videre at bildet hadde vært tilgjengelig i uredigert format siden 2016, og at det også var lastet opp på hjemmesiden til den kongelige familien.

Nå har altså klagen blitt tilbakevist.

I sin avgjørelse har IPSO kommet frem til at det ikke var nødvendig for avisen å kontakte prins Harry for en kommentar på beskyldningene om at han hadde fremstilt seg som en fotograf, uten å klargjøre at han tok bilder av neddopede dyr.

