USIKKER: Else Kåss Furuseth, her under møtet med VG i Oslo mandag, har ennå ikke bestemt seg for om hun vil prøve å få barn. Foto: Gisle Oddstad, VG

Else Kåss Furuseth: – Ikke den eneste dama på 38 år som våkner opp

Else Kåss Furuseth (38) hadde egentlig aldri følt den biologiske klokken tikke før hun hørte Erna Solberg (58) si at «Norge trenger flere barn».

Nå nettopp







– Barnløshet kan gjøres til et trist tema om man vil, men jeg er inspirert til å lage en serie uten kubbelys, sier komiker, skuespiller og programleder Else Kåss Furuseth til VG.

Fjorårsdokumentaren «Else om selvmord» får nå etterfølgeren «Else om barn».

– Det er Ernas skyld. Jeg hørte henne si i nyttårstalen sin at Norge trenger flere barn, og det var en aha-opplevelse. Før det har jeg ikke tenkt særlig over hvor gammel jeg er. Erna sa også at hun ikke trodde at hun måtte forklare hvordan det gjøres, men det er nettopp det jeg savner! Forklaringene!

Else skjønner at hun kan lite eller ingenting om alle måtene man kan få barn på.

– Jeg har aldri hørt noen si at de har angret på de barna de fikk, men siden jeg ikke har noen partner, har jeg ikke tenkt så mye over det med barn. I hvert fall har jeg ikke skjenket dette med fertilitet en tanke. Tvert imot har jeg visst ekstremt dårlig hvordan kvinnekroppen fungerer.

les også Er det en samfunnsplikt å få barn?

Da Else bestemte å dykke ned i tematikken, fikk hun en solid øyeåpner. Blant annet bestilte hun selv time hos gynekolog for å sjekke egen status.

– Gynekologen sa klart fra: «Du har dårlig tid, Else».

Så nå blir det altså TV om barn, og «skal, skal ikke».

– Det er viktig å presisere at dette ikke er en «Else skal få barn»-dokumentar eller noe føding på TV-opplegg. Jeg skal heller ikke stå med stoppeklokken og stresse folk opp. Det er ikke en dom ikke å ha barn. Men jeg vil bevisstgjøre og opplyse. Underveis håper jeg å gjøre andre kvinner og meg selv klokere, så vi alle kan ta aktive valg når vi ser hvilke muligheter vi har. Jeg er ikke den eneste dama på 38 år som våkner opp.

les også – Vi må tåle å høre at livet er jævlig, for da kan kanskje flere orke å leve det

I «Else om barn» vil programlederen presentere de ulike valgmulighetene man har som enslig kvinne, enten man vil ha barn eller ikke. Else har møtt og snakket med mennesker i ulike situasjoner – adoptivfamilier, fosterfamilier, kvinner som har fått barn med en venn, og kvinner som har reist til Danmark for kunstig befruktning.

– Mulighetene er mange. Og hva med mennene? Hver fjerde mann over 45 er barnløse, og det kan jo være valgfritt, men hvilke muligheter har de dersom de har lyst på barn? Hvor kommer det fra at man må være en mann og en kvinne som elsker hverandre for å skape en familie? Heldigvis har det skjedd mye på dette området de siste ti-tyve årene.

Else har ikke selv følt på press eller forventninger om å sette barn til verden, men hun reagerer på at barnløse kvinner ofte fremstilles på en stereotyp måte.

les også Samlivspsykologene svarer: Den fortvilte barnløsheten

– Hvor ofte ser man ikke kvinner avbildet under et pledd med en flaske vin, mens de snakker om livet uten barn. Det er en spesiell estetikk knyttet til det å være enslig kvinne uten barn, som jeg vil si «fuck you» til.

Else har ikke selv bestemt seg for om hun vil prøve å bli mamma, og i så fall på hvilken måte.

– Men jeg håper å få en klarhet når serien er i mål. For eksempel visste ikke jeg at man kan ha fosterbarn selv om man er enslig. Og det kan være vel så viktig som egen rugekasse. Mange mennesker har mye kjærlighet til overs, sier programlederen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

HEDER: Else Kåss Furuseth ble kåret til «Årets navn» av VGs lesere før jul. Her med sjefredaktør Gard Steiro. Foto: Tore Kristiansen, VG

les også Else Kåss Furuseth: – Jeg er ikke skapt for å være alene

For Else er det viktig å bruke seg selv aktivt samtidig som hun belyser et emne. Det har tidligere resultert i anerkjennelse i form av «Årets navn»-kåring, Fredrikkeprisen og Åpenhetsprisen. I fjor ga hun ut boken «Else går til psykolog».

– I serien er jeg med på alt fra inseminering til sterilisering, forteller hun.

– Du kan le av det aller meste, er det sånn at du egentlig ikke tar livet så alvorlig?

– Oi, det er vanskelig å svare på. Jeg må spørre pappa, svarer Else og fyrer av en SMS til sin far, Kristian Furuseth. Like etter tikker det inn en melding:

«Du tar livet på alvor! Det gir en miks av humor ettertanke, spenning, glede og av og til en dose usikkerhet».

– Men hvor går grensen for hva du kan spøke med og dele av privatlivet?

– Grensen går ved det som er interessant for andre. Noen ganger krysser jeg den nok. Men jeg prøver ikke å såre andre, svarer Else.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

NÆRE: Else Kåss Furuseth og pappa Kristian Furuseth avbildet i 2010. Foto: Simen Grytøyr, VG

les også – Jeg synes mitt eget liv er trist

Når det nå er barn som står på dagsorden, er Else opptatt av at det gjøres både med varme, humor og seriøsitet.

– Ikke alle mennesker kan få barn, og livet er ikke en sketsj, selv om jeg noen ganger tror det, ler hun.

– Hva slags mamma vil du selv eventuelt bli?

– En heseblesende, men absolutt varm mor. Men skjer det ikke, så tror jeg bestemt at jeg blir lykkelig uansett.

Else har tidligere hatt både jente- og guttekjærester, men vil ikke definere legning.

– Jeg ønsker ikke å putte folk i bås.

Nå har programlederen uansett vært singel lenge. Hvorfor, vet hun ikke.

– Jeg har så lite selvinnsikt på det området, så jeg vet da søren ... Sånn her prat gjør meg flau, ler hun.

«Else om barn» strekker seg over seks episoder og får premiere på TVNorge til høsten.

Publisert: 06.06.19 kl. 06:58