Private bilder fra prins Harrys og hertuginne Meghans bryllup stjålet og lekket

Ifølge britiske medier er bildene allerede spredt på Twitter og Instagram.

I mai i fjor sa prins Harry ja til sin Meghan i et rørende bryllup på Windsor Castle utenfor London.

Det rojale paret valgte å dele tre av bildene fra den store dagen med offentligheten. Bildene ble tatt av den berømte fotografen Alexi Lubomirski, og han tok, selvsagt, flere enn de tre bildene som Harry og Meghan ønsket å dele med resten av verden.

Ifølge flere britiske medier, deriblant Evening Standard, Daily Mail og The Sun, har Lubomirski blitt utsatt for et hackerangrep som har fått store konsekvenser. Bildene fra bryllupet har med det havnet på avveie og er allerede spredt på sosiale nettverk som Instagram og Twitter.

Engelske medier skriver at sikkerhetsfolk tilknyttet Buckingham Palace satte i gang en større operasjon for å få stoppet spredningen av bildene etter at lekkasjen ble oppdaget.

SE, SÅ FLOTTE: Det var et rørt nygift par som trollbandt en hel verden en maidag i 2018. Foto: BEN STANSALL / AFP

Hverken Buckingham Palace eller fotograf Alexis Lubomirski har så langt kommentert saken.

Hovedpersonene selv gjør imidlertid hva de kan for å smile seg gjennom den ubehagelige situasjonen. Lørdag har også Meghan Markle, nå hertuginnen av Sussex, sin første arbeidsdag siden hun 6. mai fødte parets sønn, Archie.

Det er i anledning dronning Elizabeths bursdag at Meghan hjør «comeback». Elizabeth ble 93 år i april, men det er først lørdag at hun blir feiret ved Trooping the Colour, der 1 400 militærfolk, 400 musikere og 200 hester går i parade for dronningen.

