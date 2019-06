TOPPBLOGGER: Kenza Zouiten Subosic er kjent som en av Sveriges største bloggere med over én million lesere i uken. Foto: JESSICA GOW / TT / TT NYHETSBYRÅN

Den svenske toppbloggeren Kenza har blitt mamma

28-åringen delte den gledelige nyheten på Instagram søndag.

I januar røpet influenseren, som har i underkant av to millioner følgere på Instagram, at hun ventet barn sammen med ektemannen Aleksandar Subosic.

Bloggeren har vært åpen med følgerne sine om at hun og ektemannen slet med å få barn, og at de nesten hadde gitt opp håpet.

14. juni fikk de sitt første barn, en sønn.

– Alt gikk bra og vi er så, så forelsket i ham. Det er vanskelig å tro at han faktisk er her, at jeg fikk bli mor likevel. Han var verdt all ventingen, strevet, smerten. Takk for at du valgte oss som foreldre, vi lover alltid å elske og beskytte deg, skriver hun i Instagram-innlegget.

I kommentarfeltet har hun blant annet fått lykkønskninger av Lene Alexandra Øien og Triana Iglesias.

Zouiten har drevet bloggen i over 12 år og har vunnet flere priser for den. I tillegg til å være en av Nordens største bloggere, er hun modell, designer, TV-host og entreprenør. Den kjente bloggeren står også bak motemerket «IvyRevel», som selges i 80 land.

Ifølge nettstedet BreakIt hadde hun i 2015 mer en fem millioner kroner i inntekt. Kenza ble i 2018 kåret til en av Sveriges mektigste kvinner, ifølge VA.

Publisert: 16.06.19 kl. 19:27